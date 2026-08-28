FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कौन हैं आर प्रज्ञानंद? रचा इतिहास, बने ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय

कौन हैं आर प्रज्ञानंद? रचा इतिहास, बने ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय

स्मॉल-कैप में एसआईपी की बाढ़, 5 साल में 1.83 लाख करोड़ हुआ पैसा, अब निवेशकों को क्या दिख रहा खतरा?

स्मॉल-कैप में एसआईपी की बाढ़, 5 साल में 1.83 लाख करोड़ हुआ पैसा, अब निवेशकों को क्या दिख रहा खतरा?

Business Idea: बिना एक रुपए लगाए शुरू होगा ये बिजनेस, मोबाइल से शुरू होगी तगड़ी कमाई और मिलेंगे घर बैठे ग्राहक

बिना एक रुपए लगाए शुरू होगा ये बिजनेस, मोबाइल से शुरू होगी तगड़ी कमाई और मिलेंगे घर बैठे ग्राहक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कौन हैं आर प्रज्ञानंद? रचा इतिहास, बने ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय

R Praggnanandhaa: भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद ने इतिहास रचा है. उन्होंने दिग्गज ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुआना को हराकर ग्रैंड चेस टूर (GCT) का खिताब जीता है. इससे पहले भी प्रज्ञानंद ने कई मुकाबले जीते हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

Latest News

Manoj Mishra

Updated : Aug 28, 2026, 01:51 PM IST

कौन हैं आर प्रज्ञानंद? रचा इतिहास, बने ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय

आर प्रज्ञानंद (इमेज क्रेडिट - AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • आर प्रज्ञानंद ने ग्रैंड चेस टूर (GCT) का खिताब जीता है 
  • खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं
  • उन्होंने फैबियानो कारुआना को हराकर जीत दर्ज की है 
  • आइए जानते हैं ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद के बारे में

Who is R Praggnanandhaa: भारतीय शतरंज के युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. वह ग्रैंड चेस टूर (GCT) का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने अमेरिका के सेंट लुइस में खेले गए ग्रैंड फिनाले में मेजबान देश के दिग्गज ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुआना को हराकर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की. आइए जानते हैं कि प्रज्ञानंद कौन हैं, उन्होंने कहां से पढ़ाई लिखाई की है और इससे पहले किस-किस प्रतियोगिता में जीत हासिल की है. 

भारतीय खिलाड़ी ने ऐसी पटली बाजी 

सेंट लुइस चेस क्लब में हुए रोमांचक मुकाबले में प्रज्ञानंद ने शानदार वापसी की. दिन की शुरुआत में वह कारुआना से 6 अंक पीछे चल रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने बेहतरीन खेल से पूरा मुकाबला पलट दिया. प्रज्ञानंद ने दोनों रैपिड मुकाबले जीतकर न सिर्फ अंतर खत्म किया, बल्कि कारुआना पर दो अंक की बढ़त भी बना ली.

रैपिड मुकाबलों में जीत के बाद प्रज्ञानंद के पास दो अंक की बढ़त हो गई थी. इसके बाद मुकाबला ब्लिट्ज सेक्शन में पहुंचा, जहां दोनों खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. चार ब्लिट्ज मुकाबलों में प्रज्ञानंद और कारुआना ने एक-एक गेम जीता, जबकि बाकी दो मुकाबले ड्रॉ रहे.

ब्लिट्ज सेक्शन का पहला मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. इसके बाद दूसरे गेम में कारुआना ने वापसी करते हुए जीत दर्ज की और स्कोर 12-12 से बराबर कर दिया. प्रज्ञानंद ने तीसरे ब्लिट्ज गेम में शानदार खेल दिखाते हुए अपने अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया. तीसरे गेम में मिली जीत के बाद प्रज्ञानंद ने 14-12 की बढ़त हासिल कर ली. 

प्रज्ञानंद ने रच दिया इतिहास

अब खिताब जीतने के लिए उन्हें आखिरी ब्लिट्ज मुकाबले में सिर्फ ड्रॉ की जरूरत थी. दूसरी ओर, कारुआना के लिए आखिरी मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था. अगर वह जीत दर्ज कर लेते तो मुकाबला विशेष टाइम कंट्रोल वाले दो अतिरिक्त गेम तक पहुंच सकता था और इसके बाद आर्मागेडन मुकाबला भी खेला जा सकता था. प्रज्ञानंद ने आखिरी मुकाबले में गेम को ड्रॉ कराया और इसके साथ ही ग्रैंड चेस टूर का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया. 

R Praggnanandhaa

कौन है आर. प्रज्ञानंद?

आर. प्रज्ञानंद का पूरा नाम रमेशबाबू प्रज्ञानानंद है. उनका जन्म 10 अगस्त 2005 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था. वह 5 साल की उम्र से शरतंज खेल रहे हैं. उनके पिता रमेशबाबू एक बैंक मैनेजर हैं. वहीं उनकी मां नागलक्ष्मी गृहणी और कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में उनके साथ रही हैं. उनकी बड़ी बहन, आर. वैशाली, भी एक ग्रैंडमास्टर हैं. दोनों मिलकर दुनिया की पहली भाई-बहन की ग्रैंडमास्टर जोड़ी बने.

कितने पढ़े लिखे हैं आर. प्रज्ञानंद?

आर. प्रज्ञानंदा ने चेन्नई के वेलम्मल स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास कोई डिग्री नहीं है. प्रज्ञानंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट्स में से एक नॉर्वे चेस 2026 में टॉप स्थान हासिल किया था. इस टूर्नामेंट में दुनिया के बेहतरीन ग्रैंडमास्टर्स शामिल थे, जिनमें वर्ल्ड चैंपियन डी. गुकेश, मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा, फैबियानो कारुआना और अर्जुन एरिगासी जैसे खिलाड़ी शामिल थे.

इन प्रतियोगिताओं में दर्ज की जीत

प्रज्ञानंद ने 2013 में वर्ल्ड अंडर-8 चैंपियनशिप जीती. 2015 में वह वर्ल्ड अंडर-10 चैंपियन बने. एक साल बाद उन्होंने उस समय दुनिया के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर बनकर इतिहास रचा था. 2018 में उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल किया, जिससे वह शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर्स में से एक बन गए. 

ग्रैंडमास्टर के बाद जीती चैंपियनशिप

ग्रैंडमास्टर बनने के बाद प्रज्ञानंद ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 2019 में एक्सट्राकॉन चेस ओपन और वर्ल्ड यूथ अंडर-18 चैंपियनशिप जीती. उनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से FIDE रैंकिंग में वे लगातार आगे बढ़ते गए. 

साल 2025 में प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील चेस मास्टर्स, सुपरबेट रोमानिया चेस क्लासिक और उजचेस कप जीता. वह  FIDE सर्किट में भी पहले स्थान पर रहे और भारत के सबसे ज्यादा रेटिंग वाले चेस खिलाड़ी बने. 2025 में वह वर्ड रैंकिंग में चौथे स्थान रहें. उन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार मिला था. 

ये भी पढ़ें - तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक... कहानी नेपाल बाढ़ में फंसे 290 भारतीयों की

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement