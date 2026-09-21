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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कौन हैं IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला? छात्र की मौत के बाद FIR में नाम, डीन पद से निलंबित

IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद भारी विरोध प्रदर्शन हुआ. छात्रों की मांग पर प्रशासन ने सहमति जताते हुए प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को निलंबित कर दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 21, 2026, 02:14 PM IST

कौन हैं IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला? छात्र की मौत के बाद FIR में नाम, डीन पद से निलंबित

छात्रों के प्रदर्शन के बाद प्रोफेसर सूर्यनारायण को किया गया निलंबित (Image- IANS)

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IIT बॉम्बे के 20 साल के छात्र साहिल वाकोडे की दुखद मौत के बाद कैंपस में गुस्सा फैल गया. छात्रों के भारी विरोध और 18 मांगों पर सहमति बनने के बाद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे ने बड़ा कदम उठाया. विवादों में घिरे प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को डीन पद से निलंबित कर दिया गया है. जानिए कि ये पूरा मामला क्या है और प्रोफेसर डूला कौन हैं. 

क्या है पूरा मामला?

18 सितंबर 2026 को IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे हॉस्टल के कमरे में मृत अवस्था में मिले थे. जिसके बाद आत्महत्या की आशंका जताई गई थी. संस्थान का कहना है कि मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान साहिल मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़े गए थे और उन्होंने AI प्लेटफॉर्म पर प्रश्नपत्र अपलोड करके जवाब तलाशने की कोशिश की थी. उस वक्त परीक्षा हॉल में प्रोफेसर डूला ही निरीक्षक और कोर्स इंस्ट्रक्टर थे.

उन्होंने ही इस गड़बड़ी की जानकारी प्रशासन को दी थी. संस्थान का दावा है कि इसके बाद साहिल की काउंसलिंग की गई थी और उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि इससे उनके करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. संस्थान के मुताबिक, मौत से पहले उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी. 

परिवार के आरोप और पुलिस केस 

दूसरी तरफ, साहिल के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि साहिल को प्रताड़ित किया गया और उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ. परिवार की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. इस एफआईआर में प्रोफेसर डूला का नाम भी शामिल है. पुलिस फिलहाल इन आरोपों की जांच कर रही है. 

छात्रों का प्रदर्शन और निलंबन 

साहिल की मौत के बाद कैंपस में छात्र सड़कों पर उतर आए. छात्रों ने 18 सूत्रीय मांगों का चार्टर तैयार किया, जिसमें प्रोफेसर डूला पर कार्रवाई और निलंबन की मांग प्रमुख थी. 20 सितंबर की देर रात निदेशक के साथ लंबी बैठक के बाद प्रशासन ने छात्रों की मांगों पर हस्ताक्षर कर दिए और प्रोफेसर डूला को निलंबित कर दिया गया. 

हालांकि, IIT बॉम्बे फैकल्टी फोरम प्रोफेसर डूला के समर्थन में उतर आया है. फैकल्टी का कहना है कि प्रोफेसर केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे और चीटिंग पकड़े जाने पर उन्होंने तय नियमों का ही पालन किया था.  

कौन हैं प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला? 

प्रोफेसर डूला आईआईटी बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से पढ़ा रहे हैं. उन्होंने 2000 में नागार्जुन यूनिवर्सिटी से बीटेक किया, 2002 में आईआईटी बॉम्बे से एमटेक और 2007 में आईआईटी दिल्ली से PhD की. आईआईटी बॉम्बे में आने से पहले उन्होंने बेंगलुरु और हैदराबाद की कंपनियों में काम भी किया.

वे पावर सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड, माइक्रोग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी के विशेषज्ञ माने जाते हैं. उन्हें 2021 और 2017 में आईआईटी बॉम्बे के एक्सीलेंस इन टीचिंग अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है. वे हॉस्टल 6 के वार्डन और बाद में छात्र कल्याण विभाग के डीन रहे. जेईई एडवांस्ड, यूसीईईडी और सीईईडी जैसी बड़ी परीक्षाओं के आयोजन में भी उनकी मुख्य भूमिका रही है.

ये भी पढ़ें- जमीन से जुड़े काम होंगे आसान? जानिए DILRMP 3.0 में क्या बदलने जा रहा

 

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