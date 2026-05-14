Watch Video: 50 फीट हवा में उड़े बरेली के नन्हे मियां, होश में आते ही सुनाया पूरा किस्सा; पढ़ें क्या कहा

उत्तर प्रदेश के बरेली में 13 मई बुधवार को बंपर आंधी-तूफान देखने को मिला. इस तूफान से कई लोगों को काफी नुकसान हुआ है. लेकिन इस दौरान एक डरावना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स 50 फीट हवा में उड़ता नजर आ रहा है.

उत्तर प्रदेश के बरेली में 13 मई बुधवार को बंपर आंधी-तूफान देखने को मिला. इस तूफान से कई लोगों को काफी नुकसान हुआ है. लेकिन इस दौरान एक डरावना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स 50 फीट हवा में उड़ता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है और लोग तरह-तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. आंधी-तूफान की वजह से एक शक्स टीनशेड के साथ हवा में उड़ गए, जिनका नाम नन्हे मियां है. इस दौरान नन्हे मियां को गंभीर चोटें आई हैं. हालांकि, उन्होंने होश में आते ही अपनी आपबीती बताई है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

50 फीट हवा में कैसे उड़े नन्हे मिया?

दरअसल, जब बरेली में आंधी-तूफानी आया, तब नन्हे मियां एक बारातघर में थे और तेज तूफान के कारण टीनशेड उड़ा जा रहा था. तभी सभी लोग वहां अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. लेकिन नन्हे मियां टीनशेड पकड़कर उसे उड़ने से रोकने लगे. लेकिन हवा इतनी तेज थी कि टीनशेड के साथ नन्हे मियां भी हवा में उड़ गए, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उनके हाथ-पैर भी टूट गए हैं.

होश में आने के बाद नन्हे मियां ने सुनाई आपबीती

टीवी9 भारतवर्ष को बताते हुए नन्हे मियां ने कहा, "मुझे नहीं पता. मैं कहां जाकर गिरा. मैंने रस्सी पकड़ ली थी. लेकिन हवा इतनी तेज थी कि रस्सी भी टूट गई. मैं टीनशेड के साथ हवा में उड़ गया." हालांकि. नन्हे मियां का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनके हाथ पैर में काफी चोट आई है.

तूफान के बाद हुआ भारी नुकसान

इस भारी तूफान ने शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी तांडव मचाया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस आंधी-तूफान में एक छात्रा समेत कुल 4 लोगों की मौत भी हो गई है. एक 12 साल की बच्ची खेल रही थी, जिसपर एक पेड़ की टेहनी टूटकर गिर गई और उसकी मौत हो गई. इतना ही नहीं, शहर और आसपास की जगहों पर बिजली बिल्कुल भी ठप पड़ गई है. हालांकि, प्रसाशन और नगर निगम तूफान के तुरंत बाद एक्टिव हो गई थी.

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