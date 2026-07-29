कौन है 1 करोड़ का इनामी माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा? आया सुरक्षाबलों की पकड़ में

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झारखंड में सुरक्षाबलों को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता मिली है. राज्य में माओवादियों का सबसे बड़ा चेहरा मिसिर बेसरा एक साझा ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है.
Who is Misir Besra: झारखंड में माओवादियों का आखिरी बड़ा चेहरा, मिसिर बेसरा (66), अब पुलिस की गिरफ्त में है. बेसरा पर एक-दो लाख नहीं, बल्कि पूरे 1 करोड़ रुपये का इनाम था. मंगलवार (28 जुलाई 2026) को चलाए गए एक बड़े जॉइंट ऑपरेशन में सुरक्षाबलों को यह कामयाबी मिली. इस कार्रवाई में सिर्फ बेसरा ही नहीं, बल्कि उसके साथ दो अन्य माओवादी- तुंबा मांझी और बीरेन हांसदा और दो अन्य लोग भी पकड़े गए हैं. इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में 'कोबरा' बटालियन की मुख्य भूमिका रही.
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कोबरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक खास और एक्सपर्ट विंग है, जिसके जवानों को जंगलों में छिपकर लड़ने और छापामार युद्ध में महारत हासिल होती है. पुलिस का कहना है कि बेसरा से कड़ी पूछताछ के बाद उसके पूरे नेटवर्क का कच्चा-चिट्ठा सामने आएगा. हालांकि, सुरक्षा कारणों से यह उजागर नहीं किया गया है कि उससे किस जगह पूछताछ की जा रही है. बेसरा कोई मामूली माओवादी नहीं है, उस पर दो बड़े हमलों का आरोप है, जिनमें हमारे 55 जवान शहीद हुए थे.
बेसरा की गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले रांची में 16 माओवादियों ने पुलिस के सामने अपने हथियार डाले थे. इनमें एक रीजनल लीडर भी शामिल था. ये सभी माओवादी कोल्हान-सारंडा के जंगलों और लातेहार इलाके में सक्रिय थे और बेसरा व उसके साथी असीम मंडल के इशारों पर काम कर रहे थे. अधिकारियों को उम्मीद है कि बेसरा की गिरफ्तारी और इन सरेंडर्स के बाद झारखंड और आसपास के इलाकों में नक्सली गतिविधियां लगभग थम जाएंगी.
गिरिडीह जिले का रहने वाला मिसिर बेसरा उर्फ 'सुनिर्मल', 'भास्कर', 'सागर' या 'प्रधान' जैसे कई नामों से जाना जाता था. नाम चाहे जो भी हो, लेकिन संगठन में उसका रुतबा सबसे ऊंचा था. पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वह भाकपा (माओवादी) की पोलित ब्यूरो का मेंबर होने के साथ-साथ सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का भी अहम हिस्सा था.
उसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई थी. लगभग चार दशकों तक उसने संगठन में रहकर न सिर्फ अपना कद बढ़ाया, बल्कि झारखंड में माओवादियों का पूरा ताना-बाना और हथियारबंद ढांचा खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई. पिछले कुछ सालों से वह ज्यादातर कोल्हान, सारंडा और पारसनाथ की पहाड़ियों वाले इलाकों में छिपकर अपना गिरोह चला रहा था.
बेसरा की अपराध की दुनिया बहुत लंबी है. सबसे पहले उसे सितंबर 2007 में खूंटी से पकड़ा गया था. लेकिन 2009 में जब उसे बिहार की लखीसराय कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, तब उसके माओवादी साथियों ने अदालत परिसर पर हमला बोलकर उसे छुड़ा लिया. इसके बाद से ही वह बूढ़ा पहाड़, कोल्हान और सारंडा के घने जंगलों को अपना ठिकाना बनाकर वहां से गतिविधियां चला रहा था.
उस पर झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. एनआईए को भी दो मामलों में उसकी तलाश थी. उस पर अकेले झारखंड सरकार ने 1 करोड़ और ओडिशा सरकार ने 1.20 करोड़ रुपये का भारी-भरकम इनाम रखा था.
बेसरा की गिरफ्तारी के साथ ही भाकपा माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व अब लगभग खत्म हो चुका है. पूरे देश में वही अकेला पोलित ब्यूरो सदस्य बचा हुआ था. इससे पहले 22 फरवरी 2026 को संगठन का प्रमुख और पोलित ब्यूरो सदस्य 'देव' सरेंडर कर चुका था. वहीं, 21 मई 2025 को सुरक्षा बलों ने नंबला केशव राजू उर्फ 'बसवा राजू' को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया था.
रही बात संगठन के पुराने सचिव 'गणपति' की, तो वह पिछले आठ सालों से लापता है और उसकी बीमारी या मौत को लेकर सिर्फ अटकलें ही लगाई जाती रही हैं. बेसरा के पकड़े जाने से अब नक्सलियों का यह ढांचा पूरी तरह बिखर गया है.
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