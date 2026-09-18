कौन हैं कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान? ममता बनर्जी ने दिया समर्थन... कुछ ही घंटों बाद नंदीग्राम से हुए गिरफ्तार

वेस्ट बंगाल की नंदीग्राम सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ आज ममता बर्नजी गुट की उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया. वहीं दूसरी तरफ इस सीट से उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया.

नंदीग्राम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

मिलन प्रधान नंदीग्राम सीट से उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी है

ममता बनर्जी ने आज ही उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया

आइए जानते हैं मिलन प्रधान के बारे में

वेस्ट बंगाल में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. जैसे ही ममता बनर्जी ने नंदीग्राम उपचुनाव में कांंग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया. उसके कुछ ही घंटों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान गिरफ्तार हो गए. प्रधान को पुलिस ने हत्या के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया है. आज ममता बनर्जी को झटके पर झटके लग रहे हैं. आज ही नंदीग्राम से ममता गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान ने सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिलने के बाद आपना नामांकन वापस लिया है. इसके बाद उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया और मिलन प्रधान गिरफ्तार हो गए. ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं मिलन प्रधान के बारे में.



नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी. बनर्जी के गुट के उम्मीदवार के चुनाव से हटने के बाद, उनके प्रधान को समर्थन देने की घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद यह गिरफ्तारी हुई. प्रधान को एक पुराने मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया है.

कांग्रेस ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए

कांग्रेस प्रवक्ता मीता चक्रवर्ती ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि बनर्जी ने कुछ ही घंटे पहले प्रधान को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई डराने-धमकाने वाली है और सवाल उठाया कि क्या विपक्ष को राजनीतिक जगह न देना लोकतंत्र के अनुरूप है. वहीं उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इसे तानाशादी करारा दिया.

कांग्रेस ने कब प्रधान को बनाया था उम्मीदवार?

कांग्रेस ने 11 सितंबर को नंदीग्राम से मिलन प्रधान को अपना उम्मीदवार घोषित किया था. 210 नंदीग्राम विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुवाव के लिए मतदान होगा और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी.

ममता बनर्जी ने क्यों किया समर्थन का ऐलान

नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी गुट ने संचिता प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया था. संचिता ने आज सीएम शुभेंदु से मिलने के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया. जैसे ही उन्होंने नामांकन वापस लिया. ममना बनर्जी ने तुरंत कांग्रेस प्रत्याशी मिलन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और इसे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश बताया.

कौन हैं कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान?

मिलन प्रधान पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में सोनाचुरा के एक अनुभवी कांग्रेस नेता हैं. उन्होंने अपना राजनीतिक करियर 2007 में जमीन अधिग्रहण-विरोधी आंदोलन से शुरू किया था. वह नंदीग्राम की राजनीति में नए नहीं हैं. वह भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति (BUPC) से जुड़े रहे हैं. यह समिति औद्योगीकरण के लिए प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण के विरोध में चले आंदोलन के दौरान बनाई गई एक प्रमुख संस्था थी.

क्या है मलिक का राजनीतिक इतिहास

नंदीग्राम विवाद से जुड़े हत्या के दो मामलों में भी उनका नाम आया था. 2021 में, 'द टेलीग्राफ' ने रिपोर्ट दी थी कि केस नंबर 237 और 697 में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और BJP से जुड़े नेताओं समेत 63 लोगों को आरोपी बनाया गया था. कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 मार्च, 2021 को इन मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी.

जिसके बाद हल्दिया कोर्ट ने पुलिस को इन्हें फिर से खोलने और जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. प्रधान भी आरोपियों में शामिल थे और बताया जाता है कि मामले फिर से शुरू होने के बाद वह उन 30 से ज्यादा लोगों में शामिल थे जो छिप गए थे.

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