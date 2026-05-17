कौन है मनीषा मंधारे? NEET पेपर लीक केस में गिरफ्तार मास्टरमाइंड टीचर

NEET UG 2026 Paper Leak: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे की टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया है.

Who Is Manisha Gurunath Mandhare: नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच अब और भी तेज हो गई है. हाल ही में पुणे की एक शिक्षिका, मनीषा गुरुनाथ मंधारे की गिरफ्तारी ने इस मामले में नया मोड़ ला दिया है. अब तक इस जांच के सिलसिले में देश के अलग-अलग शहरों से नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. यह मामला न केवल लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, बल्कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है.

कौन है मनीषा मंधारे और क्या है आरोप?

मनीषा मंधारे पुणे के शिवाजीनगर स्थित मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की वरिष्ठ शिक्षिका हैं. सीबीआई के अनुसार, मंधारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ एक विशेषज्ञ के रूप में जुड़ी हुई थीं. इसी पद के कारण उनकी पहुंच सीधे तौर पर बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक थी.

सीबीआई का आरोप है कि मंधारे NEET UG 2026 परीक्षा के लिए बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी) के सवाल तैयार करने वाली टीम का हिस्सा थीं. 3 मई 2026 को होने वाली परीक्षा से काफी पहले, यानी अप्रैल के महीने में ही उनके पास गोपनीय सवालों की जानकारी थी.

घर पर चलती थी 'स्पेशल कोचिंग'

जांचकर्ताओं का दावा है कि मनीषा मंधारे ने इस गोपनीय जानकारी का गलत फायदा उठाया. उन्होंने पहले से गिरफ्तार एक अन्य आरोपी, मनीषा वाघमारे के जरिए कुछ चुनिंदा छात्रों की पहचान की. इसके बाद मंधारे के पुणे स्थित आवास पर स्पेशल कोचिंग सेशन आयोजित किए गए.

इन सत्रों के दौरान, छात्रों को कथित तौर पर उन महत्वपूर्ण सवालों को अपनी नोटबुक में लिखने और अपनी पाठ्यपुस्तकों में मार्क करने के लिए कहा गया, जिन्हें मंधारे ने खुद तैयार किया था. अधिकारियों का कहना है कि बाद में जब असली NEET UG 2026 बायोलॉजी के पेपर का मिलान किया गया, तो इनमें से कई सवाल हूबहू मैच कर गए.

बड़े नेटवर्क और पैसों का खेल

एजेंसी का मानना है कि यह केवल एक टीचर की करतूत नहीं है, बल्कि इसमें सिस्टम के अंदरूनी लोग, बिचौलिए और वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्होंने इन लीक सवालों तक पहुंचने के लिए मोटी रकम चुकाई थी. शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत के बाद, सीबीआई ने 12 मई 2026 को आधिकारिक तौर पर मामला दर्ज किया था.

छात्रों के लिए क्या है आगे का रास्ता?

पेपर लीक के इन पुख्ता सबूतों और जांच के दायरे को देखते हुए, प्रशासन ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है. यह परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट को ही फॉलो करें.