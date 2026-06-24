FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
टैक्सी से घर चलाता था पति, आज पत्नी ने खड़ा कर दिया 40,006 करोड़ का बिजनेस, 21 देशों में फैला है कारोबार

टैक्सी से घर चलाता था पति, आज पत्नी ने खड़ा कर दिया 40,006 करोड़ का बिजनेस, 21 देशों में फैला है कारोबार

कौन थे केतन अग्रवाल? पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी, जिनकी हत्या के आरोप में मंगेतर गिरफ्तार

कौन थे केतन अग्रवाल? पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी, जिनकी हत्या के आरोप में मंगेतर गिरफ्तार

'हिट-फ्लॉप तो नसीब का खेल है', आखिर क्यों हर फिल्म की सफलता को अपनी किस्मत मान बैठे हैं अक्षय कुमार?

'हिट-फ्लॉप तो नसीब का खेल है', आखिर क्यों हर फिल्म की सफलता को अपनी किस्मत मान बैठे हैं अक्षय कुमार?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कौन थे केतन अग्रवाल? पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी, जिनकी हत्या के आरोप में मंगेतर गिरफ्तार

लोहगढ़ किले में जिसे शुरुआत में एक दुखद ट्रेकिंग हादसा माना जा रहा था, वह असल में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी द्वारा रची गई एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री निकली.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 24, 2026, 11:36 AM IST

कौन थे केतन अग्रवाल? पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी, जिनकी हत्या के आरोप में मंगेतर गिरफ्तार

केतन मर्डर केस (Image Source- Instagram)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

यह कहानी किसी सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है, लेकिन अफसोस कि यह हकीकत है. पुणे के पास लोहगढ़ किले में जो शुरुआत में एक ट्रेकिंग के दौरान हुआ हादसा लग रहा था, वह असल में बेहद बेरहमी से प्लान किया गया मर्डर निकला. 26 साल के केतन अग्रवाल 18 जून को अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ ट्रेकिंग पर गए थे. लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़की के साथ वो जिंदगी बिताने के सपने देख रहे हैं, वही अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उन्हें खाई में धकेल देगी.

केतन और सिया की सगाई हो चुकी थी और इसी साल दोनों की शादी होने वाली थी. यह शादी कितनी भव्य होने वाली थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परिवारों ने राजस्थान में 17 करोड़ रुपये का एक आलीशान महल बुक किया था. यहां तक कि मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए दो प्राइवेट विमानों का भी इंतजाम किया गया था.

फिसलकर नीचे गिरने की झूठी कहानी गढ़ी

हादसे के तुरंत बाद सिया ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उसने कहानी गढ़ी कि केतन तस्वीरें खिंचवाते वक्त अचानक फिसल गए और गहरी खाई में गिर गए. लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ. जब गहराई से जांच की गई, तो मंगलवार (23 जून 2026) को पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया. पुलिस के मुताबिक, सिया और उसके प्रेमी चेतन ने मिलकर केतन को जानबूझकर मौत के घाट उतारा था और इसे एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी. अब पुलिस ने सिया और चेतन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की कार्रवाई चल रही है. 

siya murder case

कौन थे केतन अग्रवाल?

केतन अग्रवाल पुणे के एक जाने-माने और रईस परिवार से ताल्लुक रखते थे. वह अपने पारिवारिक रियल एस्टेट बिजनेस, 'सक्सेस ग्रुप' में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर काम कर रहे थे. बिजनेस की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पर काफी ध्यान दिया था. उन्होंने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए, जहां उन्होंने मैसाचुसेट्स के मशहूर बैबसन कॉलेज से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की.

अपने काम के अलावा, केतन पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी काफी गंभीर थे. उनके प्रोफेशनल प्रोफाइल के मुताबिक, वह ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे जो न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद हों, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाएं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें. इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हासिल करने वाले एक होनहार युवक का इस तरह अंत होना बेहद दुखद है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement