कौन हैं कर्नाटक सरकार के मंत्री बसवराज रायरेड्डी? इस्लाम को बताया सबसे अच्छा धर्म... मचा बवाल

Basavaraj Rayareddy Profile: कर्नाटक सरकार के उच्चा शिक्षा मंत्री ने इस्लाम को सब धर्मों से बेहतर बताया है. उनके इस बयान का राज्य में जमकर विरोध हो रहा है. वहीं बीजेपी का कहना है कि उन्होंने सनातक धर्म को नीचा दिखाया है. उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए.

कर्नाटक सरकार के मंत्री के बयान पर राज्य में बवाल मचा है

मंत्री रायरेड्डी ने इस्लाम धर्म को सभी धर्मों से अच्छा बताया

बसवराज रायरेड्डी कर्नाटक सरकार ने उच्चा शिक्षा मंत्री हैं

आइए जानते हैं बसवराज रायरेड्डी के बारे में?

कर्नाटक सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी ने एक ऐसा बयान दिया है कि राज्य भर में बलाव मचा है. बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है. मंत्री रायरेड्डी ने कल एक बयान में इस्लाम को अन्य धर्मों की तुलना में बेहतर बताते हुए इसकी शिक्षाओं और अनुशासन की तारीफ की. उन्होंने मक्का जाने की इच्छा भी जताई और कहा कि गैर-मुस्लिम होने के कारण वह वहां नहीं जा सकते. आइए जानते हैं कि उनके बारे में.

रायरेड्डी ने कहा कि इस्लाम एक अच्छा धर्म है और इसमें कई अच्छी शिक्षाएं हैं. उन्होंने इसे अत्यधिक अनुशासित, वैज्ञानिक और मानवीय धर्म बताया. मंत्री ने लोगों से सभी धर्मों को पढ़ने, समझने और कट्टरता व जातिवाद से दूर रहने को भी कहा.

उन्होंने कहा, सभी धर्मों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन अक्सर बुरी चीजों को ही उजागर किया जाता है. हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उनमें मौजूद अच्छी बातों को समझना चाहिए, क्योंकि धर्म मानव जाति की भलाई के लिए है.

कौन हैं बसवराज रायरेड्डी?

कर्नाटक सरकार में बसवराज रायरेड्डी उच्च शिक्षा मंत्री है. वह पहले भी कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और अब राज्य कैबिनेट में उनकी वापसी हुई है. वह रायरेड्डी येल्बुर्गा विधानसभा से कांग्रेस विधायक हैं. रायरेड्डी 6 बार विधायक और कोप्पल से पूर्व सांसद रह चुके हैं. उन्होंने कर्नाटक यूनविर्सिटी से बीए और एलएलबी की डिग्री हासिल की है. उनकी कुल संपत्ति 27 करोड़ के करीब है. वह पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के वित्तीय सलाहकार भी रह चुके हैं.

मक्का जाना चाहते हैं मंत्री रायरेड्डी

मक्का जाने की इच्छा जताते हुए रायरेड्डी ने कहा कि वह लंबे समय से वहां जाने के बारे में सोचते रहे हैं, लेकिन गैर-मुस्लिम होने के कारण वहां नहीं जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि मक्का जाने के संबंध में इस्लाम धर्म की अपनी परंपराएं और नियम हैं. मंत्री ने आगे कहा कि केवल मस्जिद जाने के बजाय लोगों को इस्लाम की अच्छी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए.

BJP ने कहा- हिंदुओं से मांगे माफी

रायरेड्डी के बयान पर विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि वह अपना बयान वापस लें और राज्य के हिंदुओं से माफी मांगे. नेता विपक्ष ने कहा कि अगर मंत्री माफी नहीं मांगते हैं तो मुख्यमंत्री को उन्हें मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हिंदू विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के नेता मंदिरों में जाकर भक्ति दिखाते हैं, लेकिन जब उनके मंत्री सनातन हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणियां करते हैं तो सरकार चुप रहती है.

सनातन के दिखाया नीचा

बीजेपी नेता ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी के बयानों को ध्यान से सुनें. मैं मठों या मंदिरों में नहीं जाता कहकर उन्होंने राज्य के लाखों हिंदुओं की आस्था का अपमान किया है. इस्लाम दूसरे धर्मों से बेहतर है जैसे बयान देकर उन्होंने सनातन धर्म को नीचा दिखाया है.