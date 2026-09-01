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भारत

कौन हैं जज संजय के. अग्रवाल? बनेंगे राजस्थान HC के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश

Justice Sanjay K. Agrawal Profile: जज संजय के.अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट ने नए चीफ जस्टिस बनेंगे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की है. यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिग एसपी शर्मा के विवादों के बीच आया है.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 01, 2026, 10:32 AM IST

कौन हैं जज संजय के. अग्रवाल? बनेंगे राजस्थान HC के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश

जस्टिस संजय के.अग्रवाल 

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  • जज संजय के. अग्रवाल राजस्थान HC के चीफ जस्टिस बनेंगे 
  • SC कॉलेजियम ने जज अग्रवाल के नाम की सिफारिश की है. 
  • एक्टिंग चीफ जस्टिस के विवादों के बीच यह फैसला आया है
  • ऐसे में आइए जानते हैं कि जज संजय के. अग्रवाल कौन हैं? 

Justice Sanjay K. Agrawal Profile: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक अहम फैसले में जज संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है. यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के छुट्टी पर जाने के कुछ ही समय बाद लिया गया. जस्टिस एसपी शर्मा इस महीने की 26 तारीख को रिटायर होने वाले हैं. उन पर लगे आरोपों के बाद कॉलेजियम ने यह सिफारिश की है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जज संजय के. अग्रवाल कौन हैं?

जस्टिस SP शर्मा पर लगे आरोपों की होगी जांच 

कॉलेजियम यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ लगे आरोपों के बीच आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस शर्मा के खिलाफ आई शिकायतों और आरोपों पर चर्चा की है और मामले की जांच की जा सकती है. 

कौन हैं जस्टिस संजय के. अग्रवाल?

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर जज संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है. जस्टिस अग्रवार मूल रूप से बिलासपुर के रहने वाले हैं.

उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रतनपुर से पूरी की है. उन्होंने  गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से बीएससी और लाॅ की डिग्री हासिल की गई है. इसके अलावा उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई की है. 

एमपी और छत्तीसगढ़ में की प्रैक्टिस

जज बनने से पहले वह बिलासपुर और जबलपुर जिला और सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस कर चुके हैं. इसके अलावा वह हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर (छत्तीसगढ़) की कार्यकारी परिषद के पदेन सदस्य, इंडियन लॉ रिपोर्ट्स कमेटी (छत्तीसगढ़ सीरीज) के सदस्य और छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट्स के संपादकीय बोर्ड के सदस्य के तौर पर जुड़े रहे.

जस्टिस संजय अग्रवाल कब बने थे जज?

1 मार्च 2002 से 29 फरवरी 2004 तक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए डिप्टी एडवोकेट जनरल और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एडवोकेट जनरल भी रहें. 16 सितंबर 2013 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. इसके बाद 8 मार्च 2016 को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी. 

क्यों छुट्टी पर गए जस्टिस एसपी शर्मा?

जस्टिस शर्मा को छुट्टी पर भेजने को लेकर कॉलेजियम की ओर से किसी औपचारिक फैसले की जानकारी नहीं दी गई है. बताया जा रहा है कि कॉलेजियम उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में कुछ न्यायिक आदेशों और शिकायतों की समीक्षा कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के जज ने CJI को लिख था ये लेटर 

मामला तब चर्चा में आया, जब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने जस्टिस एसपी शर्मा को हटाने के लिए सीजेआई को लेटर लिखा. रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मेहता ने 2 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त को CJI को पत्र लिखे थे और उनकी प्रतियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अन्य सदस्यों को भी भेजी थीं.

लेटर में जस्टिस शर्मा पर शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे. जस्टिस मेहता ने कहा कि उन्हें कई शिकायतें मिली हैं, जिनसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं. उन्होंने जस्टिस शर्मा के किसी दूसरे हाई कोर्ट में तबादले और राजस्थान हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग भी की थी.

ये भी बने चीफ जस्टिस 

कॉलेजियम ने सोमवार शाम हुई बैठक में राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर जज पुष्पेंद्र भाटी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की भी सिफारिश की हैं. वहीं, गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.

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