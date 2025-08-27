कौन हैं जस्टिस आलोक अराधे जिन्हें Supreme Court के जज के तौर पर किया गया प्रमोट? जानें अबतक किन High Courts में किया काम

जम्मू में बारिश ने तोड़ा 115 साल का रिकॉर्ड, अब तक 5000 लोग बचाए गए
जानें जस्टिस आलोक अराधे कौन हैं और अबतक उन्होंने किन हाई कोर्ट में किन पदों पर काम किया है...
बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट किया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को उनके नाम की सिफारिश की थी और बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने उनकी नियुक्तियों की घोषणा की. आगे जानें जस्टिस आलोक अराधे कौन हैं और अबतक उन्होंने किन हाई कोर्ट में किन पदों पर काम किया है.
13 अप्रैल 1964 को जन्मे न्यायमूर्ति अराधे को 29 दिसंबर 2009 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश और 15 फरवरी 2011 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्हें जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया और 20 सितंबर 2016 को उन्होंने शपथ ली. इसके बाद उन्हें 11 मई 2018 को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था.
न्यायमूर्ति अराधे को कर्नाटक हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने 17 नवंबर 2018 को न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. उन्होंने तीन जुलाई 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था और 14 अक्टूबर 2022 तक इस पद पर कार्य किया.
इसके बाद उन्हें 19 जुलाई 2023 को तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्होंने 23 जुलाई 2023 को पद की शपथ ली. यहां के बाद न्यायमूर्ति अराधे को बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया था और उन्होंने इस वर्ष 21 जनवरी को पदभार ग्रहण किया था.
उन्हें 12 जुलाई 1988 को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था और उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दीवानी एवं संवैधानिक, मध्यस्थता और कंपनी मामलों का निपटारा किया. अप्रैल 2007 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था.
