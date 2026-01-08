कौन हैं I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन? ED रेड के बाद उनके घर क्यों पहुंची ममता बनर्जी? प्रशांत किशोर से भी है खास कनेक्शन

I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर ED की रेड और उसके बाद उनके घर पर ममता बनर्जी की मौजूदगी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर केंद्र और राज्य के टकराव के कारण चर्चा में है. पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कोलकाता में I-PAC के प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है. इस कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद मौके पर पहुंचना कई सवाल खड़े करता है. यह घटना सिर्फ एक जांच तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं. बताया जा रहा है जांच कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में की जा रही है, हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद जांच स्थल पर पहुंचना. हालांकि, किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री की मौजूदगी दुर्लभ मानी जाती है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम सिर्फ समर्थन जताने तक सीमित नहीं, बल्कि केंद्र को एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है. तृणमूल कांग्रेस पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाती रही है. इस पूरे घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ED की रेड को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया. उनका कहना है कि चुनावी माहौल के बीच इस तरह की छापेमारी संयोग नहीं हो सकती. ममता ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी से जुड़े रणनीतिक और डिजिटल दस्तावेजों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.

कौन हैं प्रतीक जैन?

अब सवाल उठता है कि प्रतीक जैन कौन हैं. प्रतीक जैन I-PAC के प्रमुख और सह-संस्थापकों में से एक हैं. वह बिहार की राजधानी पटना से ताल्लुक रखते हैं. जैन ने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. उन्होंने I-PAC से पहले डेलॉइट इंडिया में एनालिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं. I-PAC की स्थापना 2013 में ‘सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस’ के नाम से हुई थी, जिसे बाद में प्रशांत किशोर ने I-PAC के रूप में विस्तार दिया. प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल इसके सह-संस्थापक रहे हैं. प्रशांत किशोर के साथ प्रतीक जैन का लंबा पेशेवर रिश्ता रहा है और संगठन की रणनीतिक सोच में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है. पश्चिम बंगाल में I-PAC का असर खास तौर पर देखा गया है. यह संगठन चुनावी रणनीति, जमीनी फीडबैक और उम्मीदवारों के चयन में भी इसकी भूमिका अहम मानी जाती है. ऐसे में ED की कार्रवाई और उस पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ने इस मामले को कानूनी दायरे से निकालकर सीधे राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में ला खड़ा किया है.

