FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बीती रात 3 शहरों में फ्लैग मार्च. 150 कमांडोज ने की मॉक ड्रिल. वृंदावन में NSG की मॉक ड्रिल. उन्नाव-अलीगढ़ में भी फ्लैग मार्च, यूपी में शहर-शहर पुलिस का एक्शन. | गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह का शक्ति प्रदर्शन. 100 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले पूर्व बीजेपी सांसद.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
NTA JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 1 की सिटी स्लिप जारी, jeemain.nta.nic.in से ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

जेईई मेन्स सेशन 1 की सिटी स्लिप जारी, jeemain.nta.nic.in से ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

भारत पर 500% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति के संकेत से शेयर बाजार में मचा हाहाकार

भारत पर 500% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति के संकेत से शेयर बाजार में मचा हाहाकार

क्या है ग्रीन फाइल्स का सीक्रेट, जिन्हें ED रेड के बीच से उठा ले गईं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी?

क्या है ग्रीन फाइल्स का सीक्रेट, जिन्हें ED रेड के बीच से उठा ले गईं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

Indian Army में सिर्फ Unmarried उम्मीदवारों की भर्ती क्यों होती है? शादीशुदा की क्यों नहीं

Indian Army में सिर्फ Unmarried उम्मीदवारों की भर्ती क्यों होती है? शादीशुदा की क्यों नहीं

CES 2026: ऐसा लॉलीपॉप, जिसे खाते ही दिमाग में बजने लगेगा म्यूज़िक! जले-कटे का दाग हटाएगी ये डिवाइस

CES 2026: ऐसा लॉलीपॉप, जिसे खाते ही दिमाग में बजने लगेगा म्यूज़िक! जले-कटे का दाग हटाएगी ये डिवाइस

Homeभारत

भारत

कौन हैं I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन? ED रेड के बाद उनके घर क्यों पहुंची ममता बनर्जी? प्रशांत किशोर से भी है खास कनेक्शन

I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर ED की रेड और उसके बाद उनके घर पर ममता बनर्जी की मौजूदगी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 08, 2026, 04:17 PM IST

कौन हैं I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन? ED रेड के बाद उनके घर क्यों पहुंची ममता बनर्जी? प्रशांत किशोर से भी है खास कनेक्शन

कौन हैं I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर केंद्र और राज्य के टकराव के कारण चर्चा में है. पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कोलकाता में I-PAC के प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है. इस कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद मौके पर पहुंचना कई सवाल खड़े करता है. यह घटना सिर्फ एक जांच तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं. बताया जा रहा है जांच कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में की जा रही है, हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद जांच स्थल पर पहुंचना. हालांकि,  किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री की मौजूदगी दुर्लभ मानी जाती है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम सिर्फ समर्थन जताने तक सीमित नहीं, बल्कि केंद्र को एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है. तृणमूल कांग्रेस पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाती रही है. इस पूरे घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ED की रेड को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया. उनका कहना है कि चुनावी माहौल के बीच इस तरह की छापेमारी संयोग नहीं हो सकती. ममता ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी से जुड़े रणनीतिक और डिजिटल दस्तावेजों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: UP Panchayat Chunav 2026: सरपंची के चुनावों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिले से मांगी रिपोर्ट

कौन हैं प्रतीक जैन?

अब सवाल उठता है कि प्रतीक जैन कौन हैं. प्रतीक जैन I-PAC के प्रमुख और सह-संस्थापकों में से एक हैं. वह बिहार की राजधानी पटना से ताल्लुक रखते हैं.  जैन ने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. उन्होंने I-PAC से पहले डेलॉइट इंडिया में एनालिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं. I-PAC की स्थापना 2013 में ‘सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस’ के नाम से हुई थी, जिसे बाद में प्रशांत किशोर ने I-PAC के रूप में विस्तार दिया. प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल इसके सह-संस्थापक रहे हैं. प्रशांत किशोर के साथ प्रतीक जैन का लंबा पेशेवर रिश्ता रहा है और संगठन की रणनीतिक सोच में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है. पश्चिम बंगाल में I-PAC का असर खास तौर पर देखा गया है. यह संगठन चुनावी रणनीति, जमीनी फीडबैक और उम्मीदवारों के चयन में भी इसकी भूमिका अहम मानी जाती है. ऐसे में ED की कार्रवाई और उस पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ने इस मामले को कानूनी दायरे से निकालकर सीधे राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में ला खड़ा किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
Indian Army में सिर्फ Unmarried उम्मीदवारों की भर्ती क्यों होती है? शादीशुदा की क्यों नहीं
Indian Army में सिर्फ Unmarried उम्मीदवारों की भर्ती क्यों होती है? शादीशुदा की क्यों नहीं
CES 2026: ऐसा लॉलीपॉप, जिसे खाते ही दिमाग में बजने लगेगा म्यूज़िक! जले-कटे का दाग हटाएगी ये डिवाइस
CES 2026: ऐसा लॉलीपॉप, जिसे खाते ही दिमाग में बजने लगेगा म्यूज़िक! जले-कटे का दाग हटाएगी ये डिवाइस
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब
भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब
MORE
Advertisement
धर्म
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
MORE
Advertisement