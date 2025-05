विश्व स्वास्थय संगठन (WHO) के मंच से भारतीय डिप्लोमैट अमुपमा सिंह ने आतंकवाद को लेकर ऐशा जवाब दिया जो अब सुर्खियों में बना हुआ है. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देता है और दुनिया के सामने खुद इसका शिकार होने का दिखावा नहीं कर सकता है.

अनुपमा सिंह ने WHO के मंच से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है. उन्होंने आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, वो आतंकवाद को जन्म देकर पालता है और फिर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है. दुनिया के सामने खुद इसका शिकार होने का दिखावा करता है. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद के प्रायोजक और आयोजक पाकिस्तानी धरती से काम करते हैं. जवाब में, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कैंप पर केंद्रित था.'

अनुपमा सिंह ने कही ये बात

अनुपमा सिंह ने आगे कहा, 'हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि उनके नागरिकों को न तो निशाना बनाया जाए और न ही उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए. हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों और उनके जाने-माने ठिकानों को निशाना बनाया.' भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अनुपमा सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. अनुपमा सिंह ने कहा, "पाकिस्तान सिंधु जल संधि के बारे में झूठी कहानी गढ़ रहा है और इस मुद्दे को उलझाने की कोशिश कर रहा है. आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश पीड़ित बनकर नहीं रह सकता है."

कौन हैं अनुपमा सिंह

अनुपमा सिंह 9 सालों से IFS में हैं और इससे पहले वह साल 2012 से लेकर 2014 तक KPMG कंपनी में थीं. उन्होंने कंपनी ने कंसल्टेंट के तौर पर शुरुआत की थी और बाद में सीनियर कंसल्टेंट बनीं. उन्होंने साल 2014 में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रेनिंग पूरी की. वह साल 2008 से 2011 तक CFA प्रोग्राम में भी शामिल रहीं.

अनुपमा सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में MBA किया है और कॉरपोरेट फाइनेंस, वेल्युएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में महारत हासिल है. खास बात है कि उन्होंने MANIT यानी मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीटेक की डिग्री भी हासिल की है.

