कौन हैं इंडियन एंबेसडर योजना पटेल? UN में चीन और पाकिस्तान को दी ये बड़ी नसीहत

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने साफ शब्दों में पाकिस्ताान और चीन को नसीहत देते हुए कहा कि वह आतंकवाद का ढाल बनना बंद कर दें. UN योजना पटेल भारत की ओर से बोल रहीं थी. वह सख्त लहजे में देश की बात रखने के लिए जानी जाती हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

भारत ने UN में पाकिस्तान और चीन को बड़ी नसीहत दी है

एंबेसडर योजना पटेल ने UN में सख्ती से भारत की बात रखी

भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार की भी मांग की है

UN में योजना पटेल भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं

भारत ने एक बार फिर UN में पाकिस्तान और चीन को बड़ी नसीहत दी है. बिना किसी का नाम लिए भारत ने कहा कि चीन और पाक से रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की. संयुक्त राष्ट्र में भारत की डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, एंबेसडर योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और आतंकवाद के खिलाफ उसके रवैये के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर की. ऐसे में आइए जानते हैं कि योजना पटेल कौन हैं, जो UN में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और सख्ती से देश की बात दुनिया के सामने रख रही हैं.

UN में योजना पटेल ने क्या कहा? देश भर में हो रही चर्चा

भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए योजना पटेल ने चीन और पाकिस्तान को साफ शब्दों में समझा दिया कि वह आतंकवाद का ढाल बनना बंद कर दे. यह बातें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर आयोजित चर्चा के दौरान कही. UNSC का स्थानीय सदस्य होने के नाते चीन, भारत के प्रस्तावों को हमेशा अटकाता रहा है. ऐसे में भारत के रूख की चर्चा हो रही है.

भारत ने कर दी सुरक्षा परिषद में ये मांग

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तुरंत सुधार की मांग की है. भारत ने आतंकवादी संगठनों को लिस्ट करने और उन्हें बैन करने की मांग की. योजना पटेल ने कहा कि सुरक्षा परिषद में मौजूदगी का इस्तेमाल आतंकवादियों को लिस्ट से हटाने की कोशिश करके उन्हें वैध बनाने या सिर्फ राजनीतिक कारणों से, बिना किसी ठोस आधार या सबूत के, दूसरे संगठनों को आतंकवादी संगठन के तौर पर लिस्ट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

कौन हैं योजना पटेल?

योजना पटेल संयुक्त राष्ट्र में भारत की डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, एंबेसडर हैं. उन्होंने 1999 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और चयन भारतीय विदेश सेवा के लिए किया गया. वह 2000 बैच की सीनियर IFS अधिकारी हैं. उनके पास 23 वर्षों से अधिक का राजनयिक अनुभव है. उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है. उन्होंने कई भाषाओं की जानकारी है.

इन पदों पर कर चुकी हैं काम

संयुक्त राष्ट्र (UN) में उनकी नियुक्ति अगस्त 2023 में हुई थी. उससे पहले वह विदेश मंत्रालय में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के लिए संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय समन्वयक के तौर पर काम करती थी.

देश की विश्वसनीयत को किया मजबूत

संयुक्त राष्ट्र में अपनी बेहतरीन कूटनीतिक समझ और दमदार आवाज के जरिए उन्होंने एक बार फिर आतंकवाद और दुष्प्रचार के खिलाफ भारत के मजबूत रुख को दिखाया है. साथ ही दुनिया के इस बड़े मंच पर देश की विश्वसनीयता को और मजबूत किया है और आतंकवाद के खिलाफ भारत के रूख को फिर से दुनिया के सामने स्पष्ट किया है.

UNSC में पाक की लगा चुकी हैं जमकर क्लास

साल 2025 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई थी. पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान की टिप्पणियों का जवाब देते हुए योजना पटेल ने अंतरराष्ट्रीय मंचों का गलत इस्तेमाल करने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना की और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस खुले कबूलनामे की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने की बात मानी थी.

साथ ही उन्होंने पाक के आतंकवाद के रवैये पर भी सख्त नाराजी यूएन में जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि यह बहुत दुखद है कि एक खास प्रतिनिधिमंडल ने भारत के खिलाफ प्रोपेगैंडा फैलाने और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए इस मंच का गलत इस्तेमाल करने और इसे कमजोर करने का रास्ता चुना है. उन्होंने पाकिस्तान को साफ तौर पर दुष्ट देश करार दिया था.

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