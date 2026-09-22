कौन हैं IAS अभिषेक प्रकाश, इलाहाबाद HC ने क्यों रद्द की उनके खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच... क्या था आरोप? जानें पूरी कहानी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कई बिंदुओं को आधार बनाते हुए यह फैसला सुनाया. आइए जानते हैं कि आईएएस अधिकारी पर किस मामले में जांच चल रही थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया.

IAS अभिषेक प्रकाश के खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है (इमेज क्रेडिट - X)

IAS अभिषेक प्रकाश के खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच रद्द कर दी गई है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारी के खिलाफ चल रही जांच को रद्द किया है

कोर्ट ने कई बिंदुओं को आधार बनाते हुए विजिलेंस जांच को रद्द कर दिया

आइए जानते हैं कि IAS के खिलाफ विजिलेंस जांच क्यों चल रही थी?

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश के खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ जांच शुरू करते समय सीनियर सरकारी अधिकारियों से जुड़ी शिकायतों के लिए तय जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया.

कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायत को राज्य विजिलेंस कमेटी के सामने रखे बिना ही मामले को विजिलेंस विभाग को भेज दिया गया था. आइए जानते हैं कि आईएएस अभिषेक प्रकाश और हैं और किस मामले में पर उन पर विजिलेंस जांच चल रही थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया.

हाईकोर्ट ने क्यों रद्द की विजिलेंस जांच?

जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 20 और 28 मार्च 2025 को जारी आदेशों को भी रद्द कर दिया. उस समय अभिषेक प्रकाश औद्योगिक विकास विभाग के सचिव और इन्वेस्ट यूपी के CEO के पद पर तैनात थे. राज्य सरकार ने इसी साल मार्च में उन्हें बहाल किया था.

कोर्ट ने कहा कि आईएएस प्रकार के खिलाफ जांच शुरू करते समय सीनियर सरकारी अधिकारियों से जुड़ी शिकायत के लिए निर्धारित जरूरी प्रक्रियों का पालन नहीं किया. ऐसे में अधिकारी के खिलाफ चल रह विजिलेंस जांच को रद्द किया जाता है.

क्या था IAS अभिषेक प्रकाश पर आरोप?

SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी बिस्वजीत दत्ता ने 20 मार्च 2025 को शिकायत की थी कि उनकी कंपनी इन्वेस्ट यूपी के जरिए सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था आईएएस अभिषेक प्रकाश बिचौलिए निकंत जैन नाम के जरिए कंपनी से रिश्वत मांग रहे थे.

दत्ता के मुताबिक, जैन ने प्रोजेक्ट में 5 फीसदी हिस्सेदारी की मांग की थी. कंपनी ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया. इसके बाद जैन के खिलाफ FIR दर्ज की गई और अभिषेक प्रकाश के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई. इन आरोपों के बाद आईएएस प्रकाश को 20 मार्च 2025 को निलंबित कर दिया गया था.

शिकायत के साथ नहीं था हलफनामा

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि शिकायत के साथ वह हलफनामा नहीं लगाया गया था, जो ग्रुप-A यानी क्लास-I अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित आदेशों के तहत जरूरी था.

कोर्ट ने 1991 से 2018 के बीच जारी विभिन्न सरकारी आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह के हलफनामे की शर्त का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को झूठी या मनगढ़ंत शिकायतों के आधार पर कार्रवाई से सुरक्षा देना था.

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि शिकायत दर्ज होने वाले दिन ही विजिलेंस जांच शुरू करने की मांग कर दी गई, जबकि शिकायतकर्ता की ओर से आवश्यक हलफनामा मौजूद नहीं था.

विजिलेंस कमेटी के सामने नहीं रखा प्रस्ताव

मामले में कोर्ट को प्रक्रिया से जुड़ी एक और खामी मिली. अदालत के मुताबिक, अभिषेक प्रकाश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी थी. इसके बावजूद उसका परिणाम आने से पहले ही मामले को विजिलेंस विभाग भेज दिया गया.

कोर्ट ने कहा कि लागू सरकारी आदेशों के मुताबिक जरूरी मंजूरी के लिए मामले को राज्य विजिलेंस कमेटी के सामने रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

शिकायतकर्ता ने कोर्ट में दिया ये हलफनामा

मामले की जांच के दौरान निकंत जैन ने अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट को चुनौती दी. इसी दौरान शिकायतकर्ता बिस्वजीत दत्ता ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. इसमें उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत भ्रम और गलतफहमी के कारण की गई थी.

दत्ता ने अदालत को बताया कि उन्हें उस समय यह जानकारी नहीं थी कि जमीन की उपलब्धता और बिजली से जुड़ी रियायतों के बारे में संबंधित रिपोर्ट अभी लंबित थीं.

रिकॉर्ड से सामने आई दूसरी तस्वीर

हाई कोर्ट ने इन्वेस्ट यूपी इवैल्यूएशन कमिटी के मूल रिकॉर्ड की भी जांच की. रिकॉर्ड से पता चला कि कंपनी के प्रोजेक्ट प्रस्ताव को मनमाने तरीके से रोका नहीं गया था. अदालत के मुताबिक, 12 मार्च 2025 को कमिटी ने जमीन की उपलब्धता और उसकी दर से संबंधित स्पष्टीकरण मांगा था. इसके अलावा बिजली से जुड़ी रियायतों के संबंध में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) से रिपोर्ट भी मांगी गई थी.

यह भी था जांच रद्द करने का बड़ा आधार

अदालत ने माना कि जब विजिलेंस जांच की मूल शिकायत ही आवश्यक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी और बाद में शिकायतकर्ता ने भी उसे गलतफहमी का परिणाम बताया, तो उस शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती.

ऐसे में हाईकोर्ट ने आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जारी 20 और 28 मार्च 2025 के सरकारी आदेशों के साथ पूरी विजिलेंस जांच को रद्द कर दिया.

कौन हैं IAS अभिषेक प्रकाश?

अभिषेक प्रकाश मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं. उन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीटेक किया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी से एमए की डिग्री हासिल की है. वह 2006 बैच यूपी कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं. मौजूदा समय में वह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर तैनात हैं.

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