जानिए कौन है हरजीत सिंह लड्डी, जिसने Kapil Sharma के कैफे पर चलवाई गोलियां, NIA ने रखा है 10 लाख का इनाम

कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैपे में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक फायरिंग होने लगी. 9 जुलाई की रात अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. इस घटना का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावर किस तरह गोलियां बरसा रहे हैं. इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली है.

हरजीत सिंह लड्डी भारत का मॉस्ट वॉन्टेड आतंकी है. जिसपर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है. हरजीत प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को उसकी लंबे समय से तलाश है, लेकिन सही लोकेशन मिल नहीं पाती है. कई बार उसके जर्मनी में होने की सूचना मिली थी.

क्राइम की दुनिया में हरजीत सिंह लड्डी का नाम पहली बार विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की हत्या में आया था. विकास की 13 अप्रैल 2024 को पंजाब के रूपनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. NIA ने जब इस हत्याकांड की जांच की तो पाकिस्तान स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मुखिया वाधवा सिंह बब्बर और हरजीत सिंह उर्फ लड्डी का नाम सामने आया था. लड्डी उस समय जर्मनी में रह रहा था.

1985 में किया था भारत को दहलाने वाला अटैक

बब्बर खालसा इंटरनेशनल खतरनाक आतंकी संगठन है. यह समय दुनिया में चर्चा में 23 जून 1985 में एयर इंडिया के विमान को हाईजैक कर उसे बम से उड़ा दिया था. यह घटना आयरलैंड में हुई थी. इस घटना में 329 यात्री मारे गए थे. इसी बब्बर खालसा ने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की आत्मघाती हमले में हत्या कर दी थी. यह खालिस्तानी आतंकी सगंठन ज्यादातर पाकिस्तान और कनाडा में बैठकर भारत में दहशत फैलाता रहा है.

World Famous comedian Kapil Sharma's newly inaugurated restaurant KAP'S CAFE shot at in Surrey, BC, Canada last night.

Harjit Singh Laddi, a BKI operative, NIA's (INDIA ) most wanted terrorist has claimed this shoot out citing some remarks by Kapil@SurreyPolice pic.twitter.com/p51zlxXbOf