'बुलेटप्रूफ में ही मारेंगे', कौन है गोल्डी ढिल्लों जिसने बच्चन परिवार को दी धमकी? कर चुका है इन्फ्लुएंसर की हत्या

Goldy Dhillon: गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनके बेटे को धमकी दी है. इससे पहले कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग से लेकर मैड संधू हत्याकांड तक में गोल्डी का नाम आया है.

पिछले हफ्ते अमिताभ बच्चन घर के बाहर आए फैंस को बुलेटप्रूफ केबिन में मिलने गए थे (Image- ANI)

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों एक बार फिर चर्चा में है. विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के नाम से सामने आई धमकी में कहा गया है कि बुलेटप्रूफ केबिन भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे.

गोल्डी ढिल्लों ने सोमवार (16 नवंबर 2026) को सोशल मीडिया पर धमकी भरा ऑडियो जारी किया है. ये पोस्ट उसने मुंबई में उसके दो कथित साथियों की गिरफ्तारी के बाद किया है. इसमें उसने साफ कहा कि दो लोगों के पकड़े जाने से उनका नेटवर्क कमजोर नहीं होने वाला और न ही कोई वारदात रुकने वाली है.

गोल्डी ढिल्लों ने पोस्ट में क्या लिखा?

गोल्डी ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए विकास ठाकुर और दीपक सिंह को अपना साथी बताया. उसने ये भी कहा कि दोनों का किसी दूसरे गैंग से कोई लेना-देना नहीं है. ऑडियो में उसने दावा किया कि मुंबई में उसके 200 और लोग तैयार बैठे हैं. गोल्डी ने 1984 के सिख दंगों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन घटनाओं के जिम्मेदार लोगों को वह कभी माफ नहीं करेगा. उसका दावा है कि दोषी दुनिया के किसी भी कोने में हों, उन्हें निशाना बनाया जाएगा.

'चाहे जितने बुलेटप्रूफ केबिन बनवा लें'

गोल्डी ने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का नाम लेकर बुलेटप्रूफ सुरक्षा पर भी निशाना साधा और जान से मारने की बात कही. ऑडियो में उसने धमकी देते हुए कहा कि वे चाहे जितने बुलेटप्रूफ केबिन बनवा लें, उन्हें गोली मारी जाएगी.

उसने कहा, "पिता-पुत्र को बुलेटप्रूफ में ही मारेंगे." धमकी मिलने के बाद बिग बी ने भी एक्स पर एक पोस्ट डाली, जिसमें वो बेफ्रिक चलते हुए दिखाई दिए.

T 5848 - https://t.co/1NYtn7sLMe — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 16, 2026

ये पहली बार नहीं है जब गोल्डी ढिल्लों का नाम किसी बड़ी वारदात या धमकी से जुड़ा है. कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग से लेकर पंजाब में कारोबारी की हत्या और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू के मर्डर तक, उसका नाम कई मामलों में सामने आ चुका है. आपको बताते हैं कि आखिर ये गोल्डी ढिल्लों कौन है और अब तक किन-किन वारदातों में उसका नाम जुड़ा है.

कौन है गोल्डी ढिल्लों?

गोल्डी ढिल्लों का असली नाम गुरप्रीत सिंह है. वह पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, उसने साल 2022 में भारत छोड़ दिया था और अवैध तरीके से विदेश पहुंचा था. पहले उसके जर्मनी पहुंचने की जानकारी सामने आई थी. फिलहाल उसके यूरोप में छिपे होने की आशंका जताई जाती है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उसने शुरुआत में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ काम किया और बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया. उसके खिलाफ पंजाब, मोहाली, राजपुरा और चंडीगढ़ में हत्या की कोशिश, रंगदारी, टारगेट किलिंग और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं.

Gangster Goldy Dhillon claimed that Delhi Police Special Cell arrested his associates Vikas Thakur and Deepak Singh in Mumbai. In a social media post, he also issued threats against those speaking against the Sikh community and made threatening remarks directed at actors Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan — IANS (@ians_india) November 16, 2026

कारोबारी के घर पर फायरिंग से हुई चर्चा

गोल्डी ढिल्लों का नाम जनवरी 2024 में चंडीगढ़ के सेक्टर-5 में एक कारोबारी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में सामने आया था. आरोप था कि कारोबारी से 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. रकम नहीं मिलने और फोन कॉल का जवाब नहीं देने पर उसके घर पर गोलियां चलवाई गईं. इस मामले में गोल्डी बराड़ और गोल्डी ढिल्लों दोनों को आरोपी बनाया गया. बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जांच अपने हाथ में ली और दोनों की गिरफ्तारी पर 10-10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया.

कनाडा में बिजनेसमैन की हत्या में भी आया नाम

11 जून 2025 को कनाडा के सरे में कारोबारी सतविंदर शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वह करीब तीन दशक से वहां वर्कफोर्स सप्लाई का कारोबार चला रहे थे. इस वारदात के बाद गोल्डी ढिल्लों के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आई, जिसमें हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया.

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग

गोल्डी ढिल्लों का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया, जब कनाडा के सरे में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के 'कैप्स कैफे' को निशाना बनाया गया. इस कैफे पर पहली फायरिंग 10 जुलाई 2025 को हुई. उस समय कर्मचारी अंदर मौजूद थे. इसके बाद 8 अगस्त को दूसरी बार हमला हुआ, जिसमें करीब 25 राउंड गोलियां चलाई गईं.

इसके बाद अक्टूबर 2025 में कैफे पर तीसरी बार गोलीबारी हुई. इस हमले के बाद गोल्डी ढिल्लों के नाम से सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई. इसमें दावा किया गया कि उसने कपिल शर्मा को फोन किया था, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई. पोस्ट में चेतावनी दी गई कि अगर अगली बार भी फोन नहीं सुना गया तो अगला एक्शन मुंबई में होगा, जहां कपिल शर्मा रहते हैं. इन हमलों में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई थी.

मैड संधू हत्याकांड की ली थी जिम्मेदारी

3 अक्टूबर 2026 को अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनका असली नाम मधुसूदन संधू था. वह पंजाब पुलिस के रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर के बेटे थे. वारदात के दिन वह अपनी कार सर्विस सेंटर से लेने पहुंचे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.

इस हत्या के बाद गोल्डी ढिल्लों और जग्गा तरनतारन के नाम से सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई. इसमें हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा करने के साथ मैड संधू पर नई पीढ़ी को गलत दिशा में ले जाने का आरोप लगाया गया. पोस्ट में स्कूलों में उन्हें चीफ गेस्ट बुलाने वालों को भी धमकी दी गई थी.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या है रिश्ता?

गोल्डी ढिल्लों का नाम लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नेटवर्क से जुड़ा रहा है. शुरुआत में वह गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया था, लेकिन बाद में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लिए काम करने लगा. लॉरेंस और गोल्डी बराड़, जो कभी एक-दूसरे के बेहद करीबी माने जाते थे, जून 2025 में अलग हो गए थे.

लॉरेंस अपने भाई अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में कानूनी मामले को संभालने के तरीके से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा से नाराज था. इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए. गोल्डी बराड़ ने अपना अलग नेटवर्क बना लिया, जबकि गोल्डी ढिल्लों लॉरेंस बिश्नोई के साथ बना रहा था. हालांकि, कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में गोल्डी ढिल्लों की ओर से लॉरेंस को भी धमकी दी गई थी.

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