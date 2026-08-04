कौन हैं देवेंद्र नाथ महतो? झारखंड के 'सोनम वांगचुक' जो छात्रों के समर्थन में बैठे हैं आमरण अनशन पर

झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ छात्रों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है. इस बड़े छात्र आंदोलन की अगुवाई कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है.

झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ छात्रों का धरना चल रहा है

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है

उन्हें आंदोलन का 'सोनम वांगचुक' कहा जा रहा है

महतो ने समर्थकों से आंदोलन को पूरी तरह संवैधानिक और शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की है

झारखंड में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा अब फूट पड़ा है. युवा छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो इस पूरे आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे हैं. महतो ने रविवार (2 अगस्त) की रात से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है.

सरकार की बेरुखी और सुनवाई न होने से नाराज देवेंद्र महतो को अब झारखंड के आंदोलन का 'सोनम वांगचुक' कहा जाने लगा है. उनकी मांग है कि जब तक भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं होती, तब तक 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए और पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए.

कौन हैं देवेंद्र नाथ महतो?

रांची के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बुंडू से की. इसके बाद उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से संस्कृत और कुड़माली (जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा) में मास्टर्स किया. महतो के पास हजारीबाग से बी.एड. की डिग्री भी है.

वे साल 2015 से ही छात्र राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहे हैं. छात्रवृत्ति, पेपर लीक, स्थानीय नीति और आरक्षण जैसे मुद्दों पर आवाज उठाते हुए उन्होंने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में तमाड़ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किस्मत भी आजमाई थी.

अनशन शुरू करते हुए देवेंद्र ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "5 जुलाई से शुरू हुआ यह संघर्ष और 25 जुलाई से जारी सत्याग्रह अब एक कठिन दौर में पहुंच गया है. शरीर भले ही कमजोर हो रहा हो, लेकिन छात्रों को न्याय दिलाने का इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है." उन्होंने अपने समर्थकों से आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक रखने की अपील की है.

दिल्ली के NEET विरोध से मिली प्रेरणा

देवेंद्र के इस कदम की तुलना प्रख्यात पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के हालिया आंदोलन से की जा रही है. वांगचुक ने भी जुलाई 2026 में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ 26 दिनों तक लंबा अनशन किया था. उनके इस कदम ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, जिसके बाद केंद्र सरकार को परीक्षाओं में सुधार का लिखित आश्वासन देना पड़ा था. वांगचुक के आंदोलन के असर से ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा तक देना पड़ा था.

आखिर क्यों भड़के हैं झारखंड के छात्र?

झारखंड में इस छात्र आंदोलन का केंद्र रांची बना हुआ है, लेकिन इसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई दे रही है. छात्रों के इस भारी गुस्से के पीछे कई कारण हैं-

JPSC परीक्षा में धांधली- 14वीं JPSC परीक्षा में ओएमआर शीट में फेरबदल और पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे हैं. छात्रों का कहना है कि जिस एजेंसी (TDPL) को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, वह पहले ही कई सरकारी संस्थाओं द्वारा ब्लैकलिस्ट की जा चुकी थी.

14वीं JPSC परीक्षा में ओएमआर शीट में फेरबदल और पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे हैं. छात्रों का कहना है कि जिस एजेंसी (TDPL) को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, वह पहले ही कई सरकारी संस्थाओं द्वारा ब्लैकलिस्ट की जा चुकी थी. JSSC CGL पेपर लीक- छात्र 2024 की JSSC CGL परीक्षा के पेपर लीक मामले में CID जांच को पूरी तरह खारिज कर चुके हैं और निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.

छात्र 2024 की JSSC CGL परीक्षा के पेपर लीक मामले में CID जांच को पूरी तरह खारिज कर चुके हैं और निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार- आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक करने वाले गिरोह के साथ-साथ 150 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तर रटते हुए पकड़ा गया था.

आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक करने वाले गिरोह के साथ-साथ 150 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तर रटते हुए पकड़ा गया था. मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक- झारखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में साइंस और हिंदी के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसके बाद परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं.

लगातार हो रही इन गड़बड़ियों से झारखंड के लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है. छात्रों का साफ कहना है कि अब खोखले आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, जब तक पूरी व्यवस्था को पारदर्शी नहीं बनाया जाता, उनका धरना जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें- क्या है चांदीपुरा वायरस? गुजरात में 22 बच्चों की ले ली जान, जानिए कैसे फैलता है, क्या हैं लक्षण