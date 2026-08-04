कौन हैं देवेंद्र नाथ महतो? झारखंड के 'सोनम वांगचुक' जो छात्रों के समर्थन में बैठे हैं आमरण अनशन पर

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झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ छात्रों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है. इस बड़े छात्र आंदोलन की अगुवाई कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है.
झारखंड में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा अब फूट पड़ा है. युवा छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो इस पूरे आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे हैं. महतो ने रविवार (2 अगस्त) की रात से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है.
सरकार की बेरुखी और सुनवाई न होने से नाराज देवेंद्र महतो को अब झारखंड के आंदोलन का 'सोनम वांगचुक' कहा जाने लगा है. उनकी मांग है कि जब तक भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं होती, तब तक 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए और पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए.
रांची के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बुंडू से की. इसके बाद उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से संस्कृत और कुड़माली (जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा) में मास्टर्स किया. महतो के पास हजारीबाग से बी.एड. की डिग्री भी है.
वे साल 2015 से ही छात्र राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहे हैं. छात्रवृत्ति, पेपर लीक, स्थानीय नीति और आरक्षण जैसे मुद्दों पर आवाज उठाते हुए उन्होंने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में तमाड़ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किस्मत भी आजमाई थी.
'जेपीएससी-जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती महाभियान' के तहत आज सत्याग्रह धरना-प्रदर्शन का दसवाँ दिन तथा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का दूसरा दिन जारी है।— Devendra Nath Mahto (@DevendraNathMa9) August 3, 2026
शहीद महापुरुषों के आशीर्वाद एवं राज्य के छात्र व अभिभावकों के स्नेह से इस आंदोलन को निरंतर मजबूती मिल रही है।@Wangchuk66… pic.twitter.com/I28FEr7Pe6
अनशन शुरू करते हुए देवेंद्र ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "5 जुलाई से शुरू हुआ यह संघर्ष और 25 जुलाई से जारी सत्याग्रह अब एक कठिन दौर में पहुंच गया है. शरीर भले ही कमजोर हो रहा हो, लेकिन छात्रों को न्याय दिलाने का इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है." उन्होंने अपने समर्थकों से आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक रखने की अपील की है.
देवेंद्र के इस कदम की तुलना प्रख्यात पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के हालिया आंदोलन से की जा रही है. वांगचुक ने भी जुलाई 2026 में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ 26 दिनों तक लंबा अनशन किया था. उनके इस कदम ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, जिसके बाद केंद्र सरकार को परीक्षाओं में सुधार का लिखित आश्वासन देना पड़ा था. वांगचुक के आंदोलन के असर से ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा तक देना पड़ा था.
झारखंड में इस छात्र आंदोलन का केंद्र रांची बना हुआ है, लेकिन इसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई दे रही है. छात्रों के इस भारी गुस्से के पीछे कई कारण हैं-
लगातार हो रही इन गड़बड़ियों से झारखंड के लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है. छात्रों का साफ कहना है कि अब खोखले आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, जब तक पूरी व्यवस्था को पारदर्शी नहीं बनाया जाता, उनका धरना जारी रहेगा.
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