कौन हैं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता? मीटिंग में दिखने पर AAP ने की 'फुलेरा के प्रधानपति' से तुलना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता के ऑफिशियल मीटिंग में नजर आने पर आप ने उनकी तुलना पंचायत के प्रधानपति से की, जानें कौन हैं मनीष गुप्ता और क्या है उनका प्रोफेशन...

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता एक ऑफिशियल मीटिंग में उनके बगल में बैठे नजर आए थे. इसे लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी प्रशासन की तुलना लोकप्रिय वेब सीरीज़ पंचायत के काल्पनिक 'फुलेरा गांव' से की है. यह पहली बार नहीं है जब आप ने मनीष गुप्ता की मौजूदगी पर सवाल उठाया हो.

अप्रैल में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली को मनीष गुप्ता चला रहे हैं और उन्होंने प्रधान-पति का मुद्दा उठाया था. हालांकि भाजपा ने इस राजनीतिक विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेखा गुप्ता के पति के सरकारी बैठक में बैठने में कुछ भी गलत नहीं था.

दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत



जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम करते थे , आज दिल्ली में CM के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठ रहे हैं ।



दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति कौन हैं?

मनीष गुप्ता दिल्ली के एक व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उनकी शादी रेखा गुप्ता से हुई है जो फरवरी में भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हुए दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं.

रेखा गुप्ता के 2025 के चुनावी हलफनामे के अनुसार, मनीष गुप्ता निकुंज एंटरप्राइजेज नाम की एक फर्म के मालिक हैं जो संभवतः उनके बेटे के नाम पर है. हलफनामे के अनुसार वह कोटक लाइफ इंश्योरेंस के एजेंसी एसोसिएट भी हैं. मनीष गुप्ता व्यवसाय, वेतन, शेयर ट्रेडिंग, ब्याज आय और कमीशन से कमाते हैं. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उनकी घोषित कुल आय 97 लाख रुपये थी.

चुनावी हलफनामे के अनुसार मनीष गुप्ता के पास 15.7 लाख रुपये नकद थे और उन्होंने बांड, डिबेंचर, एनपीएस, एलआईसी पॉलिसियों में भी पैसा निवेश किया था.

इस साल की शुरुआत में जब भाजपा नेतृत्व ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित किया तो उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र में साथ देने का श्रेय अपने पति मनीष गुप्ता को दिया था. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा, "उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया." दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके पति मनीष गुप्ता के दो बच्चे बेटी हर्षिता गुप्ता और बेटा निकुंज गुप्ता हैं.



