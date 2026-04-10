कौन हैं कर्नल श्रीकांत पुरोहित? मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ा नाम, 9 साल जेल में रहे, अब सेना ने बनाया ब्रिगेडियर

भारतीय सेना ने कर्नल श्रीकांत पुरोहित के ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोशन को मंजूरी दे दी है. कर्नल पुरोहित मालेगांव ब्लास्ट केस के प्रमुख आरोपियों में से एक थे. मामले से बरी होने के बाद उन्होंने प्रमोशन और सर्विस बेनिफिट्स की मांग की थी.

कर्नल श्रीकांत पुरोहित. साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के प्रमुख आरोपियों में शामिल रहे. वह नौ साल सेवा से बाहर रहे, 2017 में वो सर्विस से जुड़े लेकिन नौ साल के गैप ने उनके करियर ग्रोथ पर बड़ा ब्रेक लगा दिया था. कर्नल पुरोहित 31 मार्च को रिटायर होने वाले थे, लेकिन आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल (AFT) ने उनके रिटायरमेंट पर रोक लगा दी थी. अब भारतीय सेना ने उन्हें ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट करने के लिए मंजूरी दे दी है. इसे उनके करियर ग्रोथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

कौन हैं कर्नल श्रीकांत पुरोहित

कर्नल श्रीकांत पुरोहित भारतीय सेना के अधिकारी हैं. महाराष्ट्र के एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं. साल 1994 में वो सेना के मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हुए. वह साल 2002 से 2005 तक जम्मू-कश्मीर में काउंटर-टेररिस्म ऑपरेशन का हिस्सा रहे. इसके बाद उनका ट्रांसफर मिलिट्री इंटेलिजेंस में कर दिया गया.

क्या था मालेगांव ब्लास्ट केस और कर्नल पुरोहित का कैसे जुड़ा नाम

साल 2008 में मालेगांव में एक धमाका हुआ. तारीख थी 29 सितंबर. लोकेशन- शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के करीब. ब्लास्ट एक LML फ्रीडम बाइक में फिट किए गए एक्सप्लोसिव्स से हुआ. इस धमाके में 7 लोग मारे गए, करीब 79 लोग घायल हुए. साध्वी प्रज्ञा इस मामले में मुख्य आरोपी थीं. इस ब्लास्ट में राइट विंग समूह अभिनव भारत का नाम सामने आया था. इस समूह को रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय ने खड़ा किया था. ब्लास्ट से पहले कर्नल श्रीकांत पुरोहित मेजर उपाध्याय के संपर्क में आए थे. महाराष्ट्र ATS की जांच के दौरान उन पर आरोप लगा कि उन्होंने सेना से 60 किलो RDX चुराया और रिटायर्ड मेजर उपाध्याय को दिया. इसी विस्फोटक का इस्तेमाल ब्लास्ट में किया गया. उन पर अभिनव भारत की फंडिंग का भी आरोप लगा था. इस मामले में मेजर कर्नल पुरोहित साल 2008 से 2017 तक जेल में रहे. 2017 में वो ज़मानत पर बाहर आए थे.

जेल के बाद की ज़िंदगी

साल 2017 में जेल से बाहर आने के बाद कर्नल पुरोहित दोबारा सेना में शामिल हुए. लेकिन 9 साल के गैप ने उनके साथ के अधिकारियों के मुकाबले उनके करियर को काफी पीछे धकेल दिया था. जुलाई, 2025 में मुंबई के स्पेशल NIA कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था.

बरी होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कर्नल और ब्रिगेडियर पद पर प्रमोशन की मांग की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि मालेगांव ब्लास्ट केस के बाद चली लंबी कानूनी कार्रवाई ने उनके करियर ग्रोथ पर असर डाला है. इस साल मार्च में आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल (AFT) ने 31 मार्च को निर्धारित उनके रिटायरमेंट पर रोक लगा दी थी. AFT ने अपने फैसले में कहा कि जब तक प्रमोशन और Service Benefits से जुड़ी उनकी शिकायतों पर फैसला नहीं आता, तब तक वो सेवा में बने रहेंगे. इसके बाद सेना ने ब्रिगेडियर पद पर उनके प्रमोशन को मंजूरी दे दी है.

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