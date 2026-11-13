Chhath Puja 2026: कौन हैं छठी मैया? सूर्य देव के साथ क्यों होती है इनकी पूजा, जानिए रहस्य

छठी मैया कौन हैं और सूर्य देव के साथ क्यों होती है इनकी पूजा? जानिए षष्ठी देवी और भगवान कार्तिकेय से उनका संबंध, राजा प्रियव्रत की कथा और छठी मैया की महिमा.

Chhath Puja 2026: छठ महापर्व में जब व्रती नदी या तालाब के घाट पर खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो उनके मन में एक ही प्रार्थना होती है- परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी उम्र. इस पूजा में सूर्य देव के साथ छठी मैया की भी विशेष आराधना होती है. बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठी मैया को लेकर गहरी आस्था है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठी मैया कौन हैं? इन्हें सूर्य देव की बहन क्यों कहा जाता है? क्या इनका संबंध भगवान कार्तिकेय से भी है? दरअसल, छठी मैया की पहचान से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और लोकमान्यताएं प्रचलित हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से.

कौन हैं छठी मैया?

धार्मिक मान्यताओं में छठी मैया को षष्ठी देवी से जोड़कर देखा जाता है. इन्हें बच्चों की रक्षक, संतान प्रदान करने वाली और उनकी लंबी उम्र का आशीर्वाद देने वाली देवी माना गया है. देवी भागवत महापुराण के नौवें स्कंध के 46वें अध्याय में षष्ठी देवी का विस्तार से वर्णन मिलता है. इसमें बताया गया है कि देवी प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई थीं, इसलिए उनका नाम षष्ठी पड़ा. उन्हें बालकों की अधिष्ठात्री देवी बताया गया है, यानी बच्चों की देखभाल और रक्षा करने वाली देवी. इसी अध्याय में उन्हें विष्णुमाया और बालदा नामों से भी संबोधित किया गया है.

छठी मैया के नाम का संबंध षष्ठी तिथि से भी है. हिंदू पंचांग में चंद्र पक्ष की छठी तिथि को षष्ठी कहा जाता है. बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी पूजन की परंपरा भी इसी देवी से जुड़ी मानी जाती है. इस दिन परिवार के लोग नवजात शिशु के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं. यही वजह है कि छठी मैया को मातृत्व, संतान और परिवार की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है.

सूर्य देव के साथ क्यों होती है छठी मैया की पूजा?

बिहार और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित एक बड़ी लोकमान्यता के अनुसार, छठी मैया सूर्य देव की बहन हैं. इसी वजह से छठ पर्व में सूर्य देव को अर्घ्य देते समय छठी मैया की भी पूजा की जाती है. हालांकि, यह रिश्ता मुख्य रूप से क्षेत्रीय लोकपरंपराओं में मिलता है. अलग-अलग धार्मिक व्याख्याओं में छठी मैया का संबंध सूर्य देव से दूसरे रूपों में भी जोड़ा गया है.

छठ पर्व को सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है. इसमें सूर्य को जीवन, ऊर्जा, प्रकाश और प्रकृति के संचालन का आधार मानकर पूजा जाता है. वहीं छठी मैया से संतान की रक्षा, परिवार के कल्याण और सुख-समृद्धि की कामना की जाती है. इस तरह दोनों की आराधना में प्रकृति के प्रति आभार और परिवार की सुरक्षा की भावना एक साथ दिखाई देती है. छठ के पारंपरिक लोकगीतों में भी सूर्य देव और छठी मैया का बार-बार स्मरण किया जाता है.

भगवान कार्तिकेय से क्या है छठी मैया का संबंध?

छठी मैया की पहचान से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू भगवान कार्तिकेय से उनका संबंध है. देवी भागवत महापुराण में षष्ठी देवी को देवसेना नाम से भी संबोधित किया गया है. इसी ग्रंथ में उन्हें भगवान कार्तिकेय की पत्नी बताया गया है. कथा के अनुसार, जब दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया था, तब देवताओं की ओर से देवसेना ने सेना का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई. इसी कारण उनका नाम देवसेना पड़ा.

ग्रंथ में देवी स्वयं राजा प्रियव्रत को बताती हैं कि वे ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण षष्ठी कहलाती हैं. इस तरह षष्ठी देवी, देवसेना और कार्तिकेय का संबंध धार्मिक ग्रंथ में स्पष्ट रूप से मिलता है. हालांकि, छठी मैया को सूर्य देव की बहन मानने वाली पहचान मुख्य रूप से क्षेत्रीय लोकविश्वास से जुड़ी है. दोनों मान्यताओं को एक ही पौराणिक कथा समझना ठीक नहीं होगा.

राजा प्रियव्रत के मृत पुत्र को कैसे मिला जीवनदान?

देवी भागवत महापुराण में षष्ठी देवी की महिमा बताने वाली राजा प्रियव्रत की एक रोचक कथा भी मिलती है. राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी. संतान प्राप्ति के लिए राजा ने महर्षि कश्यप की सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया. यज्ञ के बाद महर्षि ने रानी को यज्ञ का प्रसाद दिया, जिसे ग्रहण करने के बाद वह गर्भवती हुईं. कथा के अनुसार, रानी ने 12 वर्षों तक गर्भ धारण किया और इसके बाद एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ.

अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर राजा और रानी शोक में डूब गए. राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान पहुंचे और उसे सीने से लगाकर विलाप करने लगे. तभी उन्हें आकाश में एक दिव्य विमान दिखाई दिया. उस विमान में एक तेजस्वी देवी विराजमान थीं. राजा ने उनसे उनका परिचय पूछा. देवी ने बताया कि वह ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना हैं और मातृकाओं में षष्ठी के नाम से जानी जाती हैं.

इसके बाद देवी ने राजा के मृत पुत्र को अपनी गोद में लिया और उसे जीवनदान दे दिया. उन्होंने राजा से अपनी पूजा का प्रचार करने और विधि-विधान से आराधना करने को कहा. राजा ने देवी की बात स्वीकार कर ली. इसके बाद षष्ठी देवी ने बालक को राजा को सौंप दिया. इस कथा के अनुसार, राजा ने अपने राज्य में षष्ठी देवी की पूजा का प्रचार कराया. तभी से बच्चों के जन्म के छठे दिन देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई.

छठी मैया की पूजा का क्या है महत्व?

छठी मैया की पूजा केवल संतान प्राप्ति की कामना तक सीमित नहीं है. भक्त उनसे बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र, परिवार की खुशहाली और जीवन में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं. छठ पर्व में सूर्य देव को अर्घ्य देकर प्रकृति और जीवन के प्रति आभार जताया जाता है, वहीं छठी मैया की आराधना में मातृत्व और संतान की सुरक्षा का भाव जुड़ा है.

यही वजह है कि छठ महापर्व में सूर्य देव के साथ छठी मैया की पूजा को भी विशेष महत्व दिया जाता है. यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही लोकआस्था, पारिवारिक परंपरा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है.

