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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कौन हैं चंदन जीना, जिनके घर पर ED ने मारी रेड तो हरीश रावत ने कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा?

चंदन जीना के घर पर हुई ईडी की छापेमारी की में 32 लाख रुपये कैश, 200 ग्राम सोने के सिक्के और चेन, रोलेक्स, राडो, पियाजे और कैसियो जैसी ब्रांडेड 12 लग्जरी वॉच बरामद हुई हैं. इतना कुछ बरामद होने के बाद चंदन जीना और उनकी फैमिली के लोगों के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं.

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Rishi Kant

Updated : Sep 12, 2026, 12:20 PM IST

कौन हैं चंदन जीना, जिनके घर पर ED ने मारी रेड तो हरीश रावत ने कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा?

हरीश रावत ने PA पर रेड के बाद कांग्रेस के पदों से दिया इस्तीफा

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  • हरीश रावत के पीए के घर से 32 लाख कैश और 200 ग्राम सोना बरामद हुआ है. 
  • निजी सहायक पर एक्शन के बाद हरीश रावत ने कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे दिया है. 
  • हरीश रावत का कहना है कि उन्हें चंदन सिंह जीना पर पूरा भरोसा है. 

कांग्रेस के सीनियर नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने ओएसडी चंदन सिंह जीना के घर से प्रवर्तन निदेशालय (ED) के छापे में बड़ी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद होने के बाद पार्टी के सभी पद छोड़ने की घोषणा की है. हालांकि रावत ने कहा कि उन्हें चंदन जीना की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है. 

हरीश रावत ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जीना के खिलाफ भर्ती परीक्षाओं में कथित हेराफेरी के आरोपों पर उन्हें विश्वास नहीं है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं चाहते कि इन आरोपों से भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी पार्टी का संघर्ष कमजोर पड़े. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद हैं. पार्टी नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं.

कांग्रेस नेता ने कहा, 'इसलिए मैंने अभी अपने इष्ट देवता का स्मरण करके एक बड़ा फैसला लिया है. मैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य हूं और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्यसमिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य हूं और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक इन दोनों पदों से हटना चाहूंगा क्योंकि पार्टी का संघर्ष में मेरी वजह से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए.'

मुझे जीना पर पूरा भरोसा: हरीश रावत 

रावत ने कहा, 'जीना के पास से भारी मात्रा में नकदी और आभूषण पकड़े गए या पकड़वाए गए. इस तथ्य का खुलासा तो आने वाले समय में होगा. उन्होंने कहा, 'जीना एक सज्जन और विनम्र व्यक्ति हैं. यदि ग्राम सेवकों की भर्ती में ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की गई और यदि इस तरीके की कोई भी गलती उन्होंने की है, उसके प्रमाण हैं तो उनके इस तथाकथित कृत्य के लिए मैं लज्जित हूं. परंतु मुझे इस आरोप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि हर बार चुनाव के समय सीबीआई उनके दरवाजे पर दस्तक देने आती है, लेकिन इस बार उनके घर के बजाय उनके एक सहयोगी के घर पर दस्तक देकर एक ‘विमर्श’ बनाने का प्रयास किया गया है.

ईडी की रेड में क्या-क्या मिला?

चंदन जीना के घर पर हुई ईडी की छापेमारी की में 32 लाख रुपये कैश, 200 ग्राम सोने के सिक्के और चेन, रोलेक्स, राडो, पियाजे और कैसियो जैसी ब्रांडेड 12 लग्जरी वॉच बरामद हुई हैं. इतना कुछ बरामद होने के बाद चंदन जीना और उनकी फैमिली के लोगों के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं.

ईडी ने चंदन मीना का मोबाइल भी जब्त कर लिया है. जांच एजेंसी का एक्शन UKSSSC की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं से जुड़े मामले को लेकर हुआ है. उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, उससे पहले केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई से हलचल तेज हो गई है. 

कौन हैं चंदन जीना?

चंदन जीना अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण के रहने वाले हैं, जहां से हरीश रावत आते हैं. चंदन फिलहाल हरीश रावत निजी सहायक (PA) के रूप में काम कर रहे हैं. 2014 से 2017 के दौरान जब हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तब चंदन सिंह जीना उनके ओएसडी रहे थे. सितंबर 2026 में, UKSSSC भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी. ईडी की कार्रवाई के बाद हरीश रावत ने कांग्रेस के पदों से खुद को अलग करने का फैसला लिया है. उन्होंने इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की बात की है.

ये भी पढ़ें- PM मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग को कैसे देखता है चीन? विदेश मंत्रालय बोला- 'मतभेदों को सुलझाने के लिए...'

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