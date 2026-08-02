कौन हैं भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी? कहा- 'जंतर-मंतर पर पंचर बनाने वाले ज्यादा थे', शिक्षा और संपत्ति की पूरी डिटेल जानिए

भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं. इस बार रमेश बिधूड़ी ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों को लेकर टिप्पणी की है.

तुगलकाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान रमेश बिधूड़ी ने दिया विवादित बयान

कहा- गलत भाषा बोलने वाले पंचर लगाने वाले लोगों के खानदान से होंगे

कहा- भारत की बेटी या बेटा मोदी जी को गाली नहीं दे सकता

भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान NEET पेपर लीक के विरोध में हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान दिया है. रमेश बिधूड़ी ने तुगलकाबाद एमबी रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा कि जंतर-मंतर पर छात्रों से ज्यादा पंचर और चाबी बनाने वाले मौजूद थे. रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मोदी जी के बारे गलत भाषा का इस्तेमाल करने वाले पंचर बनाने वालों की औलादें ही होंगी.

रमेश बिधूड़ी ने क्या-क्या कहा?

तुगलकाबाद एमबी रोड पर लोगों को संबोधित करते हुए रमेश बिधूड़ी ने कहा, "क्या भारत की बेटी या बेटा मोदी जी को गाली दे सकता है? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वाले लोगों के ही खानदान होंगे."

कौन हैं रमेश बिधूड़ी?

18 जुलाई, 1961 को दक्षिण दिल्ली स्थित ऐतिहासिक गांव तुगलकाबाद में जन्में रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं. वह गुर्जर समुदाय से आते हैं. भाजपा ने उन्हें साल 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी बनाया था. वह कालकाजी सीट से आप की प्रत्याशी आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़े लेकिन हार गए.

विवादों से है पुराना नाता

रमेश बिधूड़ी और विवादित बयानों का पुराना नाता है. सितंबर 2023 में वह लोकसभा में 'चंद्रयान-3 की सफलता' पर चल रही चर्चा के दौरान बसपा के सांसद दानिश अली पर की गई टिप्पणी के कारण चर्चा में आए थे. तब रमेश बिधूड़ी ने दानिश को लेकर जो कहा था उसे लोकसभा की कार्यवाही से भी हटाना पड़ा.

रमेश बिधूड़ी साल 2017 में सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी के लिए भी चर्चा में रहे. 2017 में उन्होंने मथुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे कि शादी के पांच-सात महीने बाद पोता या पोती भी आ जाए, भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार नहीं हैं.

कितने पढ़े-लिखे हैं रमेश बिधूड़ी?

रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज से बी.कॉम किया है. उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री भी ली है. रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत भी की है. रमेश बिधूड़ी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्रनेता के रूप में की थी. वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं.

तीन बार विधायक, दो बार सांसद

रमेश बिधूड़ी ने पहली बार साल 2003 में तुगलकाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. साल 2008 में रमेश बिधूड़ी एक बार फिर ओखला विधानसभा से विधायक चुने गए. 2013 का विधानसभा चुनाव उन्होंने तुगलकाबाद से लड़ा और फिर जीत दर्ज की. विधायक रहते हुए ही रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने साल 2024 में दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाल लड़ाया. इस चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की. रमेश बिधूड़ी ने 2019 के चुनावों में फिर से दक्षिण दिल्ली से विजय हासिल की. हालांकि साल 2024 में भाजपा ने इस सीट से रामवीर सिंह बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया था. रमेश बिधूड़ी अब भी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं.

कितनी है रमेश बिधूड़ी की संपत्ति

2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान रमेश बिधूड़ी ने जो हलफनामा दिया था उसके अनुसार, उनकी कुल चल संपत्ति 2 करोड़ 57 लाख 42 हजार है. अचल संपत्ति 12 करोड़ 66 लाख की है. रमेश बिधूड़ी ने ये भी जानकारी दी थी कि उन पर 17 लाख 60 हजार रुपये का लोन है.