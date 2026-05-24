कौन हैं जहांगीर खान का किला ढहाने वाले BJP के Debangshu Panda? जिन्होंने फलता में 'पुष्पा' को दी 1 लाख वोटों से हराया

Who is BJP Debangshu Panda: भाजपा के उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने पुष्पा कहे जाने वाले टीएमसी नेता जहांगीर खान को करारी शिकस्त दी है. उन्होंने जहांगीर खान को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया है.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहासिक जीत हासिल की थी और टीएमसी सरकार को हराया था. लेकिन बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर वोटिंग नहीं हुई थी, जिसके बाद इस सीट पर 21 मई को वोटिंग हुई और 24 मई को इसका रिजल्ट घोषित हुआ है. इस दौरान भाजपा के उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने पुष्पा कहे जाने वाले टीएमसी नेता जहांगीर खान को करारी शिकस्त दी है. उन्होंने जहांगीर खान को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया है. आइए जानते हैं कि देबांग्शु पांडा कौन है, जिन्होंने जहांगीर खान को हराया है.

कौन हैं BJP के Debangshu Panda?

देबांग्शु पांडा ने पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे. 46 वर्षीय देबांग्शु पांडा पेशे से एक वकील हैं और साथ ही भगवा दल के कार्यकर्ता भी हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, देबांग्शु के पास दो करोड़ की संपत्ति है. वहीं, उनकी पढ़ाई-लिखाई की बात करें, तो देबांग्शु ग्रेजुएट हैं और उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है.

फलता में कैसा रहा चुनाव का हाल?

पश्चिम बंगाल में 4 मई को रिजल्ट आना था. लेकिन फलता सीट पर काफी बवाल हो गया था, जिसके कारण चुनाव आयोग को वोटिंग रोकनी पड़ी थी. दरअसल, कई बूथों पर ईवीएम मशीन पर बीजेपी चुनाव चिह्न के सामने टेप लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है और 21 मई को वोटिंग हुई. वहीं इसके नजीते 24 मई को सामने आ गए हैं और बीजेपी के देबांग्शु पांडा ने जहांगीर खान को 109021 वोटों से हरा दिया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, फलता सीट पर कुल 22 राउंड गिनती की गई है. गिनती के शुरुआत से ही देबांग्शु बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी. उन्हें कुल 149666 वोट मिले. वहीं दूसरे नंबर पर सीपीआईएम के शंभु कुर्मी रहे, जिन्हें 40000 वोट मिल सके. हालांकि, तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुर रज्जाक थे, जिन्हें सिर्फ 10000 वोट मिले. वहीं, पुष्पा कहे जाने वाले टीएमसी के जहांगीर खान चौथे स्थान पर रहे, जिन्हें केवल 7500 वोट मिले.

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