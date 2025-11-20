FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना

बिहार मंत्रीमंडल के लिए इसके नए-नवेले मंत्रियों ने शपथ ले ली है. इससे राजनीतिक गलियारे में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह नाम श्रेयसी सिंह का है. जानें कौन हैं यह युवा मंत्री और कैसा रहा है उनका निशानेबाजी से लेकर पॉलिटिकल सफर...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 20, 2025, 02:14 PM IST

कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना
TRENDING NOW

बिहार में एक बार और नीतीश सरकार बनने के बाद से एक नाम राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा में है. यह नाम श्रेयसी सिंह का है जो ओलंपिक शूटर से राजनेता बनीं और फिर तेजी से बिहार में बीजेपी की सबसे चर्चित नेताओं में से एक बन गई हैं. बिहार के नए नवेले मंत्रिमंडल में श्रेयसी को मंत्री बनाए जाने से उनके राजनीतिक कद का पता चलता है. 

नेशनल लेवल की निशानेबाज हैं श्रेयसी सिंह

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और भारत की जानी-मानी निशानेबाजों में से एक हैं. उनकी खेल उपलब्धियों में 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स (गोल्ड कोस्ट) में स्वर्ण, 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स (ग्लासगो) में रजत, 2014 एशियाई खेलों (टीम स्पर्धा) में कांस्य और अर्जुन पुरस्कार शामिल हैं. वह पूर्व ओलंपियन हैं और 2024 में पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी हैं. साथ ही वह 61वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता हैं. इन उपलब्धियों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया. 

श्रेयसी सिंह

श्रेयसी सिंह का अबतक का राजनीतिक सफर

श्रेयसी साल 2020 में बीजेपी में शामिल हुईं और उनका जनता पर तुरंत प्रभाव देखने को मिला. उन्होंने राजद के विजय प्रकाश के खिलाफ जमुई सीट 41,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की थी. पांच साल बाद उन्होंने एक मजबूत जनादेश के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली. 2025 के चुनाव में उन्होंने 1,23,868 वोट हासिल किए और आरजेडी के मोहम्मद शमशाद आलम को हराया जिन्हें सिर्फ 69,370 वोट मिले. एनडीए के अंदर श्रेयसी को नीतीश कुमार की विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखा जाता है जिन्होंने गठबंधन की चुनावी रणनीति में काफी अहम भूमिका निभाई. 

श्रेयसी सिंह

ऐतिहासिक चुनावी पृष्ठभूमि

श्रेयसी सिंह का उदय ऐसे समय में हुआ है जब एनडीए ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. एनडीए ने इस चुनाव में 243 में से 202 सीटें हासिल की हैं  और 2010 के बाद दूसरी बार 200 सीटों का आंकड़ा पार किया है. इसमें BJP ने 89, JDU ने 85, LJPRV ने 19, HAMS ने 5 और RLM ने 4 सीटें जीतीं. इसके अलावा महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा.

