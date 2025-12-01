FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
VIDEO: बाहुबली की पत्नी, करोड़ों की संपत्ति..., कौन हैं बिहार की JDU विधायक विभा देवी जो हिंदी में भी नहीं पढ़ पाईं शपथ

Vibha Devi: बिहार विधानसभा के पहले दिन शपथ ग्रहण के दौरान ऐसा वाक्या हुआ, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे देश का ध्यान खींच लिया. JDU विधायक विभा देवी का शपथ लेते समय शब्दों में बार-बार अटकना कैमरे में कैद हो गया. कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया.

राजा राम

Updated : Dec 01, 2025, 11:48 PM IST

VIDEO: बाहुबली की पत्नी, करोड़ों की संपत्ति..., कौन हैं बिहार की JDU विधायक विभा देवी जो हिंदी में भी नहीं पढ़ पाईं शपथ

विभा देवी

Vibha Devi: बिहार विधानसभा के पहले सत्र में एक ऐसा पल देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. नवादा से जीतकर पहुंचीं जदयू विधायक विभा देवी शपथ लेते समय हिंदी के शब्द ठीक से नहीं पढ़ पाईं. वे कई बार अटक गईं और पास बैठी विधायक मनोरमा देवी से सुनकर शब्द दोहराती रहीं. शपथ का यह वीडियो अब वायरल है और लोग उनकी पढ़ने की क्षमता से लेकर जदयू के टिकट वितरण तक सवाल उठा रहे हैं. 

नवादा की राजनीति में विभा देवी कोई नया नाम नहीं

नवादा की राजनीति में विभा देवी कोई नया नाम नहीं हैं. वे बाहुबली और नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं, जिनका इलाके में सालों से मजबूत प्रभाव रहा है.  2016 में पॉक्सो केस में राजबल्लभ यादव की सजा और उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद विभा देवी ने पहली बार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई. 2019 में उन्होंने नवादा लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गईं. हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बड़ा उलटफेर करते हुए इसी सीट से 26 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की. इसके बाद वे नवादा में एक मजबूत राजनीतिक चेहरा बनकर उभरीं. 

यहां देखें वीडियो 

यह भी पढ़ें: Parliament Winter Session: संसद में वंदे मातरम पर होगी 10 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा, PM मोदी भी लेंगे हिस्सा

32 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन भी हैं

विभा देवी सिर्फ राजनीतिक पहचान ही नहीं, बल्कि लगभग 32 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन भी हैं. यही वजह है कि इलाके में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है. इस चुनाव में उन्होंने आखिरी समय में आरजेडी छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया. ठीक इसी दौरान उनके पति जेल से बाहर आए और राजनीतिक समीकरण बदल गए. नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट दिया और जनता ने भी 87,423 वोटों के बड़े अंतर से उन्हें विधानसभा भेज दिया. हालांकि शपथ लेते समय आई दिक्कतों ने सोशल मीडिया पर बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जातीय समीकरण और राजबल्लभ यादव के पुराने नेटवर्क ने उनकी जीत पहले ही तय कर दी थी. 

