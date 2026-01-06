कौन हैं पूर्व IPS आलोक राज? जिन्होंने जॉइनिंग के 5 दिन बाद ही दिया BSSC चेयरमैन पद से इस्तीफा, बिहार में हड़कंप

पूर्व आईपीएस आलोक राज 31 दिसंबर 2025 को बिहार डीजीपी पद से रिटायर हुए थे. उसी दिन ही उनको नीतीश सरकार ने बीएसएससी का चेयरमैन बना दिया था.

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के चेयरमैन पद से पूर्व IPS आलोक राज ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने 1 जनवरी 2026 से बीएसएससी अध्यक्ष का पदभार संभाला था, लेकिन पांच दिनों में ही पद छोड़ दिया. आलोक राज ने निजी कारणों का हवाला देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को अपना त्यागपत्र भेज दिया है.

पूर्व आईपीएस आलोक राज 31 दिसंबर 2025 को बिहार डीजीपी पद से रिटायर हुए थे. उसी दिन ही उनको नीतीश सरकार ने बीएसएससी का चेयरमैन बना दिया था. अचानक उनके इस्तीफे से बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है. सवाल उठ रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 उन्होंने BSSC अध्यक्ष का पदभार संभाला और 5 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया.

आलोक राज ने क्यों दिया इस्तीफा?

दरअसल, आलोक राज को ऐसे समय बिहार कर्मचारी चयन आयोग की कमान सौंपी गई, जब BSSC भर्तियों और परीक्षाओं को लेकर विवादों से जूझ रहा था. बीएसएससी पर परीक्षा में धांधली और पारदर्शिता की कमी के आरोप लग रहे थे. नीतीश सरकार अनुभवी अधिकारी को आयोग की कमान सौंपकर निष्पक्ष, समयबद्ध और विवादमुक्त बनाना चाहते थे. लेकिन अचानक पूर्व आईपीएस के इस्तीफे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए.

आलोक राज को 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के पद पर बने रहना था. 1989 बैच के IPS अधिकारी आलोक राज बिहार पुलिस के वरिष्ठ और भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते थे. रिटायर होने से पहले वे पुलिस भवन निर्माण निगम के DGP थे.

कौन हैं आलोक राज?

आलोक राज का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ. 20 अगस्त 1989 को उन्होंने IPS की सर्विस ज्वाइन की. करियर के शुरुआत में वह पटना का एएसपी पद के तौर पर हुई. 36 साल के करियर में उन्होंने काफी उतार-चढ़ाव देखे. खासकर साल 2024 में. इस साल उनके करियर ने में चौंकाने वाले मोड़ आया. अगस्त 2024 में उनको बिहार का डीजीपी बना दिया गया, लेकिन 103 दिनों के बाद ही दिसंबर 2024 में अचानक उनको इस पद से हटा दिया गया. उनकी जगह 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को कंमान सौंप दी गई थी. सरकार के इस फैसले का काफी विरोध हुआ था.

