कौन हैं आदिल अहमद राठर? जम्मू-कश्मीर का वो डॉक्टर जिसे आतंकी लिंक के चलते किया गया गिरफ्तार

हरियाणा के फरीदाबाद में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से विस्फोटकों की एक बड़ी बरामदगी की है. कुछ ही दिन पहले श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में एक कश्मीरी डॉक्टर आदिल अहमद राठर को गिरफ्तार किया गया था. सूत्रों के मुताबिक आदिल से पूछताछ से इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद किए गए हैं.

आदिल अहमद राठर कौन है?

आदिल अहमद राठेर दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड का निवासी है. वह अक्टूबर 2024 तक अनंतनाग स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम करता था. 27 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए. जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें आदिल पोस्टर चिपकाते हुए दिखाई दे रहा था. नौ दिन बाद 6 नवंबर को आदिल को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया.

इस हफ़्ते की शुरुआत में पुलिस ने अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में छापा मारा और आदिल के लॉकर से एक एके-47 राइफल और गोला-बारूद बरामद किया. उस पर आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए. जांच के दौरान फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए जिन्हें आदिल ने कथित तौर पर एक दूसरे डॉक्टर मुज़म्मिल शकील के पास रखा था जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया.

कौन है दूसरा आरोपी मुज़म्मिल शकील?

मुज़म्मिल पुलवामा का रहने वाला है और फ़रीदाबाद के अल-फ़लाह अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर काम करता था. सूत्रों ने बताया कि डॉक्टरों की कथित संलिप्तता से पता चलता है कि आतंकवादी नेटवर्क अब उच्च शिक्षित पेशेवरों की भर्ती कर रहे हैं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि राष्ट्रीय राजधानी के इतने नजदीक बिना किसी को पता लगे इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कैसे ले जाया गया.

