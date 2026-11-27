Anant Singh Viral Video: शिवांगी की शादी में अनंत सिंह ने करोड़ों रुपये खर्च किए. इस दौरान घुड़दौड़ का भी आयोजन किया गया जो चर्चा का विषय बना. अनंत सिंह का यह वीडियो शादी के दिन का ही बताया जा रहा है.

Anant Singh Viral Video: सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से अनंत सिंह की ही चर्चा हो रही है. मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह बेटी की शाही शादी की वजह से सुर्खियों में थे. शिवांगी की शादी में अनंत सिंह ने करोड़ों रुपये खर्च किए. इस दौरान घुड़दौड़ का भी आयोजन किया गया जो चर्चा का विषय बना. उन्होंने अपने दामाद ऋषिकेश को 3 करोड़ रुपये की डिफेंडर भी गिफ्ट की. दावा किया जा रहा है कि शिवांगी और ऋषिकेश की शादी में तकरीबन 5 लाख लोग पहुंचे थे.

अनंत सिंह का वीडियो वायरल

इस दौरान अनंत सिंह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह अपने ड्राइवर को लात मारते नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो में अनंत सिंह अपनी कार की सनरूफ से मेहमानों का स्वागत करते हुए अपने ड्राइवर को लात मारते दिख रहे हैं. खबर है कि यह घटना उनकी बेटी शिवांगी सिंह की शादी के जश्न के दौरान हुई.

ड्राइवर को क्यों मारी लात?

वीडियो में, अनंत सिंह को एक SUV की सनरूफ से खड़े होकर अपनी गाड़ी के आसपास जमा लोगों का अभिवादन करते देखा जा सकता है. जब मेहमान और समर्थक उनकी एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया. हालांकि, यह पल एक अचानक मोड़ लेता है जब सिंह ड्राइवर पर गुस्सा होते हैं और सनरूफ से खड़े रहते हुए उसे लात मारते हैं. इस अजीब घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है.



Anant Singh kicked his driver while the car was moving. https://t.co/Y4FQ7Sympx — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 26, 2026

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

'X' पर शेयर किया गया यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है. वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'पैसा कभी भी क्लास और मैनर्स की गारंटी नहीं दे सकता.' वहीं, एक अन्य ने मीम्स शेयर किया जिसमें लिखा था, 'तुम गुलाम लोग हमेशा हमारे जूते के नीचे ही रहेगा.' एक और यूजर ने लिखा, अंग्रेज चले गए, लेकिन गुलामी वाली सोच नहीं गई.

बेटी की शादी के दिन की घटना

यह घटना बिहार के पटना जिले के नदवां गांव में अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की ग्रैंड शादी के सेलिब्रेशन के बीच की है. 25 नवंबर को हुई इस शादी के सेलिब्रेशन में हजारों मेहमान शामिल हुए, जबकि इस इवेंट में शानदार खाने का इंतजाम, घुड़दौड़ और लग्जरी गाड़ियां भी शामिल थीं.

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