नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

भारत
Next PM Of India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, इस पर एक सर्वे हुआ है. इस सर्वे में कई अहम नाम सामने आए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं. लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद, मोदी एक मुखर, निडर और स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते हैं. हाल ही में इंडिया टुडे और सी-वोटर के "मूड ऑफ द नेशन" (MOTN) सर्वे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि "मोदी मैजिक" अभी कम नहीं हुआ है. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? भाजपा में उनकी जगह कौन ले सकता है? 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कौन काबिज होगा? यह सवाल हर किसी के मन में है.
इसी पृष्ठभूमि में, एक सर्वेक्षण कराया गया , जिसमें जनता से सीधे पूछा गया: मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? इसमें तीन विकल्प दिए गए.
इस सर्वेक्षण में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और सर्वेक्षण के नतीजे चौंकाने वाले रहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौड़ में सबसे आगे हैं, 84 प्रतिशत लोगों ने उन्हें मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माना है. एक सख्त प्रशासक और हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में जाने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी को लोग प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं.
गृह मंत्री अमित शाह इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. 12 प्रतिशत लोग उन्हें मोदी के बाद इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार मानते हैं. प्रधानमंत्री मोदी के दाहिने हाथ माने जाने वाले शाह की पार्टी पर मजबूत पकड़ है और लोगों का उन पर भरोसा है.
वहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 4 प्रतिशत लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माना. उनकी साफ-सुथरी छवि और रणनीति उन्हें अलग बनाती है, लेकिन इस सूची में वे शीर्ष दो से पीछे हैं.
दिलचस्प बात यह है कि 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अब भी मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए. यह सर्वेक्षण 1 जुलाई 2025 से 14 अगस्त 2025 के बीच किया गया था.
