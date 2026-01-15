FacebookTwitterYoutubeInstagram
'गिल दमदार वापसी करेंगे... ' IPL टीम GT के मालिक ने Shubman Gill के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर दिया बड़ा बयान

Game Over! CIA-मोसाद मिलकर नहीं कर पाए खामेनेई का तख्तापलट, क्या ट्रंप का प्लान हो गया फेल?

IND vs USA U19 Highlights: वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का जीत से आगाज, पहले मैच में यूएसए को 6 विकेट से दी मात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी

भारत

कौन हैं एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन? जो बनेंगे 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट

77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन के दो बड़े नेता भारत के मुख्य अतिथि होंगे. इस दौरान भारत-EU रिश्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रणनीतिक सहयोग पर अहम बातचीत होने की उम्मीद है.

राजा राम

Updated : Jan 15, 2026, 07:14 PM IST

कौन हैं एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन? जो बनेंगे 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट

एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन, जो बनेंगे 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट

इस बार भारत का गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा. 77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन के दो सबसे ताकतवर चेहरे भारत के मुख्य अतिथि होंगे. यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भारत दौरे पर आ रहे हैं. यह यात्रा भारत और यूरोप के रिश्तों में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है. दरअसल, भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में आने वाले दिनों में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है. इसकी झलक 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में दिखेगी, जब यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेता भारत के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. 

कौन हैं एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन

एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा वर्तमान में यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं. इससे पहले वे कई वर्षों तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं. यूरोप की राजनीति में उन्हें सहमति बनाने और सदस्य देशों के बीच संतुलन कायम रखने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है. वहीं उर्सुला वॉन डेर लेयेन यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष हैं और यूरोप की नीतियों को दिशा देने में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है. वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और तकनीक के मामलों में उनका प्रभाव साफ नजर आता है. 

16वां भारत-यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन

गणतंत्र दिवस समारोह के अगले दिन यानि बाद 27 जनवरी को नई दिल्ली में 16वां भारत-यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इस बैठक में दोनों पक्ष आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. इस बैठक में व्यापार और निवेश के अलावा डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा, सप्लाई चेन और पर्यावरण जैसे मुद्दे एजेंडे में शामिल होंगे. इस दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी दोनों नेताओं की मुलाकात तय है. 

77वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट

यह भी पढ़ें: 'आतंक से कभी अनजान नहीं...', भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया VIDEO

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बड़ी घोषणा संभव

बताया जा रहा है कि, यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं है. लंबे समय से अटके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बड़ी घोषणा संभव है. बदलते वैश्विक हालात और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हो रहे बदलावों के बीच यह समझौता भारत और यूरोप दोनों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है. इसके अलावा रक्षा सहयोग और एक नए रणनीतिक रोडमैप पर भी सहमति बनने की संभावना है. दरअसल, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत 2004 में हुई थी. इसके बाद दोनों पक्ष कई अहम क्षेत्रों में साथ आए हैं. अब गणतंत्र दिवस पर यूरोप के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी इस साझेदारी को नई ऊंचाई तक ले जाने का संकेत दे रही है. बहरहाल, 77वां गणतंत्र दिवस भारत की कूटनीति और वैश्विक भूमिका को दिखाने वाला एक अहम मंच बनने जा रहा है. 

