अमेरिका ने अंतरिक्ष में कौन-सा हथियार तैनात किया है... भारत, रूस और चीन के पास क्या? दुनिया भर में मची है खलबली

US Space Weapons: अमेरिका ने अंतरिक्ष में हथियार तैनाती की पुष्टि की है. इससे अब विश्व में एक नई बहस छिड़ गई है. आइए जानते हैं कि अमेरिका ने अंतरिक्ष में कौन का हथियार तैनात किया है और इससे क्या खतरा हो सकता है.

अमेरिका ने अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की है

अमेरिका ने हथियार तैनाती की पुष्टि भी की है

इससे दुनिया के अन्य देशों में खलबली मची है

आइए जानते हैं भारत, चीन-रूस के पास क्या है?

US Space Weapons: अमेरिका ने अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए जानें की पुष्टि की है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिकी सैन्य बलों की सुरक्षा के लिए ऑर्बिट में हथियार रखना जरूरी हो गया था. अमेरिकी एयर फोर्स के सेक्रेटरी ट्रॉय मींक ने कहा कि दुश्मन के हमलों से अमेरिकी सेना की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में हथियारों की जरूरत थी. ऐसे में आइए जानते हैं कि अमेरिका ने अंतरिक्ष में कौन सा हथियार तैनात किया है और भारत, रूस व चीन के पास क्या है?

अंतरिक्ष में अमेरिका का कौन सा हथियार?

अमेरिकी एयर फोर्स के सेक्रेटरी ने स्पष्ट नहीं किया कि ये हथियार किस प्रकार के हैं, किस तरह काम करते हैं और यह किन देशों के खिलाफ है. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अंतरिक्ष में तैनात अमेरिका का हथियार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या रेडियो-जैमिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है; हो सकता है कि यह एंटी-सैटेलाइट हथियार हो जो बिना नुकसान पहुंचाए काम करे.

ये रेडियो लिंक खत्म करने वाले हथियार भी हो सकते हैं. अगर रेडियो लिंग खत्म हो जाता है, तो कोई भी सैटेलाइट नहीं कर पाती है. वहीं यह भी संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका के पास ज्यादा जोखिम वाले और तबाही मचाने वाले हथियार हो सकते हैं, जिनसे अंतरिक्ष में मलबा फैल सकता है.

इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या रेडियो-जैमिंग प्लेटफॉर्म जैसा हो सकता है. एक संभावना ऐसे एंटी-सैटेलाइट सिस्टम की भी है, जो बिना सीधे टक्कर के किसी सैटेलाइट की क्षमता को बाधित कर सके. वहीं इनमें ऐसे हथियार शामिल हो सकते हैं, जो किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाएं और अंतरिक्ष में मलबा पैदा करें.

रूस, चीन और भारत के पास क्या?

अमेरिका अकेला देश नहीं है, जो अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमता विकसित कर रहा है. रूस और चीन ने भी पिछले वर्षों में ऐसी तकनीकों पर काम किया है जिनका इस्तेमाल एंटी-सैटेलाइट या काउंटर-स्पेस ऑपरेशन में किया जा सकता है.

रूस के पास जमीन से लॉन्च होने वाली ऐसी मिसाइलें भी हैं जिन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा एंटी-सैटेलाइट मिसाइलों की क्षमता भी उसके सैन्य ढांचे का हिस्सा है. रूस, चीन और भारत ने भी पिछले कुछ सालों में कई तरह के एंटी-सैटेलाइट या काउंटर-स्पेस हथियार विकसित किए हैं.

अंतरिक्ष में हथियारों से क्या है खतरा?

एक्सपर्ट की सबसे बड़ी चिंता अंतरिक्ष में मलबे को लेकर है. अगर किसी सैटेलाइट को मिसाइल या किसी दूसरे काइनेटिक हथियार से नष्ट किया जाता है, तो उससे पैदा होने वाला मलबा दूसरी कक्षाओं में मौजूद सैटेलाइट के लिए भी खतरा बन सकता है. यही वजह है कि अंतरिक्ष में सैन्य ताकत केवल अमेरिका, रूस या चीन की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है.

दुनिया में संचार, मौसम की निगरानी, नेविगेशन, वित्तीय नेटवर्क और सैन्य प्रणालियां सैटेलाइट पर निर्भर हैं. ऐसे में अंतरिक्ष में बढ़ती सैन्य गतिविधियां भविष्य में पूरी वैश्विक तकनीकी व्यवस्था को प्रभावित करने वाली चुनौती बन सकती हैं.

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