FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मजदूर के बेटे ने पड़ोसी के WiFi से की थी JEE की तैयारी, जानें झुग्गी से IIT दिल्ली में बीटेक करने तक का सफर

मजदूर के बेटे ने पड़ोसी के WiFi से की थी JEE की तैयारी, जानें झुग्गी से IIT दिल्ली में बीटेक करने तक का सफर

एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया में वरुण चक्रवर्ती की जगह किसे मिला मौका? जानें क्यों बाहर हुए मिस्ट्री स्पिनर

एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया में वरुण चक्रवर्ती की जगह किसे मिला मौका? जानें क्यों बाहर हुए मिस्ट्री स्पिनर

क्या हुआ अरब सागर में... कैसे इंडियन नेवी की शिप से टकराया पाक नौसेना का जहाज? भारत ने लगाई फटकार

क्या हुआ अरब सागर में... कैसे इंडियन नेवी की शिप से टकराया पाक नौसेना का जहाज? भारत ने लगाई फटकार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

अमेरिका ने अंतरिक्ष में कौन-सा हथियार तैनात किया है... भारत, रूस और चीन के पास क्या? दुनिया भर में मची है खलबली

US Space Weapons: अमेरिका ने अंतरिक्ष में हथियार तैनाती की पुष्टि की है. इससे अब विश्व में एक नई बहस छिड़ गई है. आइए जानते हैं कि अमेरिका ने अंतरिक्ष में कौन का हथियार तैनात किया है और इससे क्या खतरा हो सकता है.

Latest News

Manoj Mishra

Updated : Sep 16, 2026, 03:40 PM IST

अमेरिका ने अंतरिक्ष में कौन-सा हथियार तैनात किया है... भारत, रूस और चीन के पास क्या? दुनिया भर में मची है खलबली

अमेरिका ने पुष्टि की है कि उसने अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए हैं (इमेज क्रेडिट - X)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • अमेरिका ने अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की है 
  • अमेरिका ने हथियार तैनाती की पुष्टि भी की है
  • इससे दुनिया के अन्य देशों में खलबली मची है 
  • आइए जानते हैं भारत, चीन-रूस के पास क्या है?

US Space Weapons: अमेरिका ने अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए जानें की पुष्टि की है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिकी सैन्य बलों की सुरक्षा के लिए ऑर्बिट में हथियार रखना जरूरी हो गया था. अमेरिकी एयर फोर्स के सेक्रेटरी ट्रॉय मींक ने कहा कि दुश्मन के हमलों से अमेरिकी सेना की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में हथियारों की जरूरत थी.  ऐसे में आइए जानते हैं कि अमेरिका ने अंतरिक्ष में कौन सा हथियार तैनात किया है और भारत, रूस व चीन के पास क्या है?  

अंतरिक्ष में अमेरिका का कौन सा हथियार?

अमेरिकी एयर फोर्स के सेक्रेटरी ने स्पष्ट नहीं किया कि ये हथियार किस प्रकार के हैं, किस तरह काम करते हैं और यह किन देशों के खिलाफ है. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अंतरिक्ष में तैनात अमेरिका का हथियार  इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या रेडियो-जैमिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है; हो सकता है कि यह एंटी-सैटेलाइट हथियार हो जो बिना नुकसान पहुंचाए काम करे. 

ये रेडियो लिंक खत्म करने वाले हथियार भी हो सकते हैं. अगर रेडियो लिंग खत्म हो जाता है, तो कोई भी सैटेलाइट नहीं कर पाती है. वहीं यह भी संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका के पास ज्यादा जोखिम वाले और तबाही मचाने वाले हथियार हो सकते हैं, जिनसे अंतरिक्ष में मलबा फैल सकता है.

इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या रेडियो-जैमिंग प्लेटफॉर्म जैसा हो सकता है. एक संभावना ऐसे एंटी-सैटेलाइट सिस्टम की भी है, जो बिना सीधे टक्कर के किसी सैटेलाइट की क्षमता को बाधित कर सके. वहीं इनमें ऐसे हथियार शामिल हो सकते हैं, जो किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाएं और अंतरिक्ष में मलबा पैदा करें.

रूस, चीन और भारत के पास क्या?

अमेरिका अकेला देश नहीं है, जो अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमता विकसित कर रहा है. रूस और चीन ने भी पिछले वर्षों में ऐसी तकनीकों पर काम किया है जिनका इस्तेमाल एंटी-सैटेलाइट या काउंटर-स्पेस ऑपरेशन में किया जा सकता है.

रूस के पास जमीन से लॉन्च होने वाली ऐसी मिसाइलें भी हैं जिन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा एंटी-सैटेलाइट मिसाइलों की क्षमता भी उसके सैन्य ढांचे का हिस्सा है. रूस, चीन और भारत ने भी पिछले कुछ सालों में कई तरह के एंटी-सैटेलाइट या काउंटर-स्पेस हथियार विकसित किए हैं.

अंतरिक्ष में हथियारों से क्या है खतरा?

एक्सपर्ट की सबसे बड़ी चिंता अंतरिक्ष में मलबे को लेकर है. अगर किसी सैटेलाइट को मिसाइल या किसी दूसरे काइनेटिक हथियार से नष्ट किया जाता है, तो उससे पैदा होने वाला मलबा दूसरी कक्षाओं में मौजूद सैटेलाइट के लिए भी खतरा बन सकता है. यही वजह है कि अंतरिक्ष में सैन्य ताकत केवल अमेरिका, रूस या चीन की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है. 

दुनिया में संचार, मौसम की निगरानी, नेविगेशन, वित्तीय नेटवर्क और सैन्य प्रणालियां सैटेलाइट पर निर्भर हैं. ऐसे में अंतरिक्ष में बढ़ती सैन्य गतिविधियां भविष्य में पूरी वैश्विक तकनीकी व्यवस्था को प्रभावित करने वाली चुनौती बन सकती हैं.

ये भी पढ़ें - Explainer: UPI ट्रांजैक्शन पर किसे कितना देना होगा चार्ज? समझें MDR का पूरा गणित

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement