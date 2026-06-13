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भारत

Indian Army: भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के पास हैं ब्रह्मोस और पिनाका जैसे विनाशक हथियार?

Regiment of Artillery: भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी या तोपखाना रेजिमेंट दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमले करने का जिम्मा संभालती है. इस रेजिमेंट के मिनटों में तबाही मचा देने वाले हथियार हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 13, 2026, 05:24 PM IST

Indian Army: भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के पास हैं ब्रह्मोस और पिनाका जैसे विनाशक हथियार?

भारतीय सेना के पास भी ब्रह्मोस मिसाइलें हैं. (AI इमेज)

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Indian Army: भारतीय सेना में कई तरह की रेजिमेंट हैं. कुछ का काम युद्ध लड़ना, कुछ का काम रसद और हथियारों की सप्लाई चालू रखना, कुछ का काम संचार व्यवस्था को देखना तो कुछ काम दुश्मन के इलाके में लंबी दूरी तक हमलों को अंजाम देना है. आप ये भी जानते होंगे कि भारतीय सेना कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल करती है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खूब चर्चा में है. हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का इस्तेमाल सेना ने नहीं बल्कि वायुसेना ने किया था. आपको लिए ये भी जानना जरूरी है कि भारतीय सेना के पास भी ब्रह्मोस मिसाइलें हैं और इनका इस्तेमाल आर्मी की केवल एक खास यूनिट ही कर सकती है. 

किस रेजिमेंट के पास हैं ब्रह्मोस और पिनाका जैसे हथियार?

भारतीय सेना में ब्रह्मोस (BrahMos) सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और पिनाका (Pinaka) मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक और विनाशक हथियारों को संचालित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से आर्टिलरी रेजिमेंट यानी कि तोपखाना रेजीमेंट के पास है. यही रेजिमेंट लंबी दूरी के कई अन्य हथियार जैसे स्मर्च और सूर्यास्त्र रॉकेट को भी संभालती है. 

भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के अंदर ही ब्रह्मोस की विशेष मिसाइल यूनिट हैं. ब्रह्मोस और पिनाका जैसे हथियारों को संभालने वाली यूनिट मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर्स  के माध्यम से इन घातक हथियारों को फायर करती हैं. ये हथियार दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर रणनीतिक ठिकानों, कमांड सेंटरों और बुनियादी ढांचे को पूरी सटीकता से नष्ट करने की क्षमता रखते हैं. 

ब्रह्मोस और पिनाका भारतीय सेना के पास मौजूद सबसे घातक हथियारों में से एक हैं. इसलिए इनका इस्तेमाल किसी युद्ध या स्पेशन ऑपरेशन के दौरान ही किया जाता है. हालांकि ये इकाइयां अपना अभ्यास लगातार करती रहती हैं.  भारतीय सेना की Regiment of Artillery लॉन्ग-रेंज फायरपावर को लगातार मजबूत और सटीक बनाने के लिए युद्धाभ्यासों में हिस्सा लेती रहती है. 

मौजूदा समय में भारतीय सेना के पास आर्टिलरी रेजिमेंट की तीन डिविजन हैं. एक डिवीजन में लगभग 15 हजार सैनिक होते हैं. इन तीन डिवीजन में से एक अम्बाला, दूसरी पुणे और तीसरी अलवर राजस्थान में तैनात है. इस रेजिमेंट के कुशल सैनिक छोटी-छोटी यूनिटों में चीन और पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में तैनात हैं.

इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट के पास K9 Vajra (सेल्फ-प्रोपेल्ड गन), M777 (अल्ट्रा-लाइट होवित्जर), स्वदेशी धनुष, बोफोर्स (FH77B), एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, 105 एमएम फील्ड गन, सारंग तोप जैसे घातक हथियार हैं. युद्ध के मैदान में तबाही मचाने की क्षमता रखने के लिए रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को 'गॉड ऑफ वार' भी कहा जाता है. सेना की इस सबसे खास रेजिमेंट को अब और ताकतवर बनाया जा रहा है और इसे लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हमलावर ड्रोन्स से भी लैस किया जा रहा है.

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