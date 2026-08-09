किस देश की सेना के पास सबसे ज्यादा टैंक हैं? इंडियन आर्मी पांचवें नंबर पर, कहां खड़ा है पाकिस्तान

इंडियन आर्मी के पास फिलहाल रूसी मूल के टी-90 भीष्म और अपग्रेड किए गए T-72 अजेय टैंक हैं. सेना के पास स्वदेशी अर्जुन टैंक भी हैं. अब आर्मी 'फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल' शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

भारतीय सेना के पास 3,913 कॉम्बैट टैंक हैं

अमेरिकी सेना के पास 4,666 टैंकों का बेड़ा है

रूस की सेना के पास 5,630 युद्धक टैंक हैं.

Global Firepower 2026 rankings: पिछले 100 सालों से टैंक युद्ध के मैदान में एक अहम हथियार बने हुए हैं. इनका इस्तेमाल सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन की रक्षा पंक्ति को तोड़ने के लिए किया गया था. ये जमीनी युद्ध की रीढ़ माने जाते हैं. टैंक दुश्मन की मजबूत किलेबंदी को तोड़ते हैं और पैदल सेना के लिए रास्ता बनाते हैं. वर्तमान में युद्ध के मैदान में टैंकों की भूमिका भले कम हो गई हो, लेकिन इनकी अहमियत आज भी बरकरार है. यही कारण है कि दुनिया के शक्तिशाली देश अब भी भारी-भरकम टैंक फ्लीट रखते हैं और लगातार इसे अपग्रेड भी कर रहे हैं.

किन देशों के पास है सबसे बड़ी टैंक बेड़ा?

ग्लोबल फायरपावर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, चीन की सेना के पास सबसे ज्यादा 5,870 हैं. इसके बाद रूस का नंबर आता है जिसके पास 5,630 टैंक हैं. उत्तर कोरिया के पास 4,895 टैंक हैं और ये लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. अमेरिका 4,666 टैंकों के साथ चौथे नंबर पर है. भारतीय सेना के पास 3,913 कॉम्बैट टैंक हैं और यह लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. मिस्र 3,620 टैंकों के साथ छठे और पाकिस्तान 2,677 टैंकों के साथ सातवें नंबर पर है.

किन टैंको का इस्तेमाल करती है भारतीय सेना

भारतीय सेना को पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा और चीन के साथ उत्तरी सीमा, दोनों तरफ की चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ता है. दो मोर्चों पर तैयारी की जरूरत के कारण भारतीय सेना ने टैंकों के साथ बड़ी आर्मर्ड यूनिट्स को अपना हिस्सा बनाया है. इंडियन आर्मी के पास रूस में बने T-90 भीष्म और अपग्रेड किए गए T-72 अजेय टैंक हैं. सेना के पास देश में बने अर्जुन Mk1 और Mk1A टैंक भी हैं. भारतीय सेना भविष्य के स्वदेशी टैंकों के विकास पर भी काम कर रही है. इस कार्यक्रम के तहत 'फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल' शामिल किए जाएंगे.

फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल कैसे होंगे?

भारतीय सेना अपनी युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए लगभग 1,800 नई पीढ़ी के बैटल टैंक शामिल करने की योजना पर आगे बढ़ रही है. 'फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल' ऐसे एडवांस्ड बख्तरबंद टैंक होंगे जो पुराने हो चुके सोवियत-मूल के T-72 टैंकों की जगह लेंगे. नए टैंकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इंटीग्रेशन होगा.

'प्रोजेक्ट रणजीत' के तहत विकसित किए जा रहे 'फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल' को तीन अलग-अलग चरणों में शामिल किया जाएगा. भविष्य के लिए तैयार इन टैंकों का पहला बैच 2030 तक सेवा में आ जाएगा. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मैकेनाइज्ड फोर्सेस की देखरेख में सेना इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रही है.