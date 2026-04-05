ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन निकला तो किन-किन देशों में मचेगी तबाही, क्या भारत के लिए भी है खतरा?

बुशहर न्यूक्लियर प्लांट ईरान के दक्षिण-पश्चिम के बुशहर राज्य में स्थित है. यह फारस की खाड़ी के किनारे समुद्र तट से करीब है. अगर इस प्लांट से रेडिएशन निकला तो आधे दर्जन से ज्यादा देशों में तबाही आ सकती है.

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को 36 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जंग थमने की बजाय और भीषण होती जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि 48 घंटे के अंदर अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला, तो कहर बरपेगा. ट्रंप ने 27 मार्च को बातचीत की समय सीमा को 10 दिन बढ़ाते हुए तेहरान को 6 अप्रैल तक का वक्त दिया था. ये डेडलाइन 2 दिन में खत्म हो रही है. आज (4 अप्रैल) अमेरिका-इजरायल ने ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट पर भी हमला किया. जिसके बाद खाड़ी के देशों में खलबली मच गई.

तेहरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर चौथी बार हमला किया गया है. इस प्लांट से अगर रेडिएशन निकला तो वह तेहरान ही नहीं, बल्कि खाड़ी के देशों- सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान को भी तबाह कर देगा. अराघची ने कहा कि रेडिएशन फैलने के दौरान हवा का रुख बदला तो अन्य देश भी लपेटे में आ सकते हैं.

बुशहर न्यूक्लियर प्लांट ईरान को लगभग 1,000 मेगावाट बिजली देता है. इसमें रूस का यूरेनियम इस्तेमाल होता है. रूस के ही तकनीशियन इसमें काम करते हैं. अगर इस प्लांट पर अमेरिका हमला करता है, तो ईरान में बिजली संकट के साथ-साथ कई देशों में रेडिएशन का खतरा मंडरा जाएगा.

बुशहर परमाणु संयंत्र कहां है?

बुशहर न्यूक्लियर प्लांट ईरान के दक्षिण-पश्चिम के बुशहर राज्य में स्थित है. यह फारस की खाड़ी के किनारे समुद्र तट से करीब है. समुद्र का पानी इस प्लांट को ठंडा करने का काम करता है. इस परमाणु संयंत्र से निकले रेडिएशन का असर समुद्री जल पर भी पड़ सकता है.

Remember the Western outrage about hostilities near Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Ukraine?



Israel-U.S. have bombed our Bushehr plant four times now. Radioactive fallout will end life in GCC capitals, not Tehran.



Attacks on our petrochemicals also convey real objectives. pic.twitter.com/onGCgkJFjt April 4, 2026

भारत को क्या होगा खतरा?

भारत को न्यूक्लियर प्लांट के रेडिएशन का खतरा भले ही न हो, लेकिन स्थितियां नाजुक बन सकती हैं. भारत ऊर्जा के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है. अगर रेडिएशन फैलता है तो UAE, कतर, कुवैत जैसे देशों से उसकी तेल और गैस सप्लाई पूरी रक जाएगी. साथ ही खाड़ी देशों में लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं, उनके लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा.

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