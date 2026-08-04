फैक्ट्रियों में रोबोट से काम कराने के मामले में दुनिया के टॉप 5 देश कौन? जानें ऑटोमेशन की रेस में कहां खड़ा है भारत

भारत में हर दस हजार मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स के पीछे सिर्फ पांच से सात इंडस्ट्रियल रोबोट ही मौजूद हैं. जानें फैक्ट्रियों में रोबोट से काम कराने के मामले में दुनिया के टॉप देश कौन-कौन हैं...

साउथ कोरिया से काफी पीछे है भारत की रोबोट डेन्सिटी

रोबोट इंस्टॉलेशन के मामले में दुनिया में छठे नंबर पर है भारत

भारत की ऑटोमोटिव सेक्टर में सबसे ज्यादा हो रहा रोबोट इंस्टॉलेशन

इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों की वजह से साउथ कोरिया की बढ़त

ऑटोमेशन और रोबोट आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत हैं. हर देश खुद को एडवांस बनाने में लगा हुआ है, लेकिन ऑटोमेशन के मामले में भारत अभी भी काफी पीछे है. भारत में फैक्ट्रियों की तादाद तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन वहां काम करने वाले रोबोट्स की संख्या अभी भी बहुत कम है. आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर दस हजार मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स के पीछे सिर्फ पांच से सात इंडस्ट्रियल रोबोट ही मौजूद हैं. यह आंकड़ा दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों के मुकाबले बहुत मामूली है.

देश की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक दशक से भी कम समय में करीब 37 अरब डॉलर से बढ़कर 115 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है और सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम से 2.16 लाख करोड़ रुपये के इंवेस्टमेंट को आकर्षित किया है. इसके बावजूद भारत की फैक्ट्रियां अभी भी दुनिया की सबसे कम ऑटोमेटेड फैक्ट्रियों में शामिल हैं.

रोबोट डेन्सिटी के मामले में दुनिया के टॉप देश कौन?

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स (IFR) के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा रोबोट डेन्सिटी साउथ कोरिया की है. यहां हर 10 हजार कर्मचारियों पर 1220 रोबोट काम कर रहे हैं. इसके बाद सिंगापुर आता है, जहां यह आंकड़ा 818 है, फिर जर्मनी 449 के साथ और जापान 446 के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं. चीन 166 नंबरों के साथ इस लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ रहा है. चीन ने साल 2017 के बाद से अपना रोबोट डेन्सिटी को लगभग चार गुना बढ़ा लिया है. इन पांचों देशों के सामने भारत का 5-7 का आंकड़ा कहीं नहीं टिकता. प्रति 10,000 कर्मचारियों पर रोबोट की संख्या के हिसाब से दुनिया के टॉप देशों की लिस्ट नीचे दी गई है

दक्षिणी कोरिया- 1220 रोबोट प्रति 10,000 कर्मचारियों पर

1220 रोबोट प्रति 10,000 कर्मचारियों पर सिंगापुर- 818 रोबोट प्रति 10,000 कर्मचारियों पर

818 रोबोट प्रति 10,000 कर्मचारियों पर जर्मनी- 449 रोबोट प्रति 10,000 कर्मचारियों पर

449 रोबोट प्रति 10,000 कर्मचारियों पर जापान- 446 रोबोट प्रति 10,000 कर्मचारियों पर

446 रोबोट प्रति 10,000 कर्मचारियों पर चीन- 166 रोबोट प्रति 10,000 कर्मचारियों पर

166 रोबोट प्रति 10,000 कर्मचारियों पर भारत- 5-7 रोबोट प्रति 10,000 कर्मचारियों पर

साउथ कोरिया से चीन तक को...क्यों मिली बढ़त?



साउथ कोरिया ने यह बढ़त सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों की वजह से बनाई है. इस देश में रोबोट की संख्या में हर साल करीब सात प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है. सिंगापुर में मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स बहुत कम है इसलिए यहां रोबोट डेन्सिटी सबसे ज्यादा दिखाई देती है. यह हर साल 13 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है. चीन में अभी करीब 20 लाख रोबोट काम कर रहे हैं, जो दुनिया में साल 2024 में लगे कुल नए रोबोट का आधे से ज्यादा हिस्सा है. वहीं, सालाना नई रोबोट इंस्टॉलेशन के मामले में भारत की रैंकिंग तेजी से सुधरी है.

भारत की क्या है तस्वीर?

ऑटोमेशन के मामले में भारत की तस्वीर भी लगातार बेहतर हो रही है. तीन साल पहले जो भारत दसवें नंबर पर था, वह अब छठे नंबर पर पहुंच गया है. भारत ब्रिटेन और इटली जैसे देशों से भी आगे है. साल 2024 में भारत ने रिकॉर्ड 9,100 नए रोबोट इंस्टॉल किए जो इसके पिछले साल के मुकाबले 7 प्रतिशत ज्यादा है. लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जो सच्चाई छिपी है, वह यह है कि अब तक इंस्टॉल किए गए कुल रोबोट में से करीब 45 प्रतिशत सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तक ही सीमित है. जिन टेक्सटाइल, फार्मा पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली जैसे सेक्टर जैसे सेक्टर को पीएलआई फंडिंग से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वह काफी हद तक ऑटोमेशन से अनछुए हैं.