स्थानीय लोगों के अनुसार यह मामला पिछले दो-तीन दिनों में तब सामने आया, जब शराब पीने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए

शुरुआत में पुलिस ने मौत का आंकड़ा 8 बताया था

शिजा और बाबिना अस्पताल में लोगों का इलाज जारी है

मणिपुर के चंदेल जिले में जहरीली शराब पीने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 180 से ज्यादा लोगों अस्पताल में भर्ती हैं. घटना चकपीकारोंग सब-डिवीजन और आसपास के इलाके की है. पीड़ित लोगों का इम्फाल के अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. शुरुआती रिपोर्ट में आठ मौतों की जानकारी आई थी, लेकिन बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई.

कहां से आई जहरीली शराब?

चंदेल के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने जिला प्रशासन को दी जानकारी में बताया कि पीड़ितों ने जिस शराब का सेवन किया था, वह काकचिंग जिले के सुगनू से खरीदी गई थी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. डॉक्टरों को आशंका है कि शराब में मेथनॉल की मिलावट हो सकती है. यह घटना चंदेल जिले के चकपीकारोंग और आसपास के गांवों में सामने आई.

18 से 20 नवंबर के बीच लोगों की तबीयत बिगड़ने और मौतों की खबरें आईं. कई लोगों को पेट दर्द, चक्कर, उल्टी, धुंधला दिखाई देने और सांस लेने में परेशानी जैसी शिकायतें हुईं. शुरुआत में जिला पुलिस ने 8 मौतों की जानकारी दी थी, बाद के अपडेट में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 बताई गई. अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती रही.

शिजा और बाबिना अस्पताल में मरीजों की भीड़

इम्फाल के शिजा अस्पताल में 140 से ज्यादा और बाबिना अस्पताल में 41 से अधिक मरीज भर्ती किए गए. शिजा अस्पताल के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. चेतन खुंडोंगबाम के मुताबिक, अस्पताल में मेथनॉल विषाक्तता के संदेह वाले मरीज पहुंचे हैं. कुछ मरीजों की हालत गंभीर थी और उन्हें हेमोडायलिसिस की जरूरत पड़ी.

मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल ने स्वास्थ्य विभाग, RIMS और दूसरे चिकित्सा संस्थानों से मदद मांगी. कुछ मरीजों को इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में भी भेजा गया. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की.

VIDEO | Chandel: Eight people die over three days after consuming adulterated liquor in Manipur, while over 100 others are hospitalised. Chief Minister Y Khemchand Singh visits the hospital. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/KpR8trV3jh — Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2026

जहरीली शराब से किस राज्य में कितनी मौतें?

एमपी में 51, महाराष्ट्र में 22, नागालैंड में 19, गुजरात में 13 और मणिपुर में जहरीली शराब पीने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. मणिपुर मामले की जांच पुलिस कर रही है.

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