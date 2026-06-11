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इंडियन नेवी को कब मिलेगा अपना पहला राफेल फाइटर जेट? शामिल करने की तैयारी शुरू

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इंडियन नेवी को कब मिलेगा अपना पहला राफेल फाइटर जेट? शामिल करने की तैयारी शुरू

Rafale-M Key Features: एयरक्राफ्ट बेस्ड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए राफेल-एम को बेड़े में शामिल करने की तैयारी भारतीय नौसेना शुरू कर चुकी है. हिंद महासागर क्षेत्र में नेवी की हवाई ताकत के विस्तार में ये लड़ाकू विमान बेहद अहम भूमिका निभाएंगे.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 11, 2026, 03:50 PM IST

इंडियन नेवी को कब मिलेगा अपना पहला राफेल फाइटर जेट? शामिल करने की तैयारी शुरू

राफेल-एम  50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है. (AI इमेज)

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Rafale-Marine  fighter jets: भारतीय नौसेना ने अपने राफेल-एम विमानों को शामिल करने की तैयारी शुरू कर चुकी है. एयरक्राफ्ट करियर से उड़ान भरने में सक्षम ये विमान खास तौर से नौसेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार किए गए हैं. भारतीय नौसेना के पायलटों और ग्राउंड क्रू का पहला समूह विमानों की डिलीवरी से काफी पहले फ्रांस में डसॉल्ट एविएशन की सुविधाओं में प्रशिक्षण भी शुरू करने वाला है. नेवी अपनी तैयारियां पुख्ता रखना चाहती है ताकि विमानों की डिलीवरी होते ही इन्हें ऑपरेशनल किया जा सके. 

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस से राफेल-मरीन (राफेल-एम) फाइटर जेट्स का पहला बैच आने की उम्मीद है. भारतीय नौसेना के पास फिलहाल दो एयरक्राफ्ट करियर हैं. नेवी चाहती है कि भारत पहुंचने के बाद राफेल-एम फाइटर जेट का पहला बैच  दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशन करने में सक्षम हों. इन विमानों को शामिल करने से नेवी की एयरपॉवर में कई गुना बढ़ोतरी होगी. 

 मिग-29K ग्रुप के पायलट उड़ाएंगे राफेल-एम

भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोतों पर अभी रूसी मूल के मिग-29K लड़ाकू विमान तैनात हैं. राफेल-एम को उड़ाने वाले पायलट भी इसी ग्रुप से होंगे. इन पायलटों के पास पहले से ही कैरियर ऑपरेशन का व्यापक अनुभव है. ये पायलट  भारतीय नौसेना के कैरियर से अरेस्टेड लैंडिंग और स्की-जंप टेक-ऑफ की मुश्किल कला में महारत हासिल कर चुके हैं. ऑपरेशनल पायलट बनने के अलावा, ये भविष्य की राफेल-एम पायलट पीढ़ियों के लिए इंस्ट्रक्टर के रूप में भी सेवा दे सकते हैं. 

समझौते में क्या-क्या शामिल?

पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अप्रैल 2025 में फ्रांस के साथ 26 राफेल-मरीन जेट के लिए 63,000 करोड़ रुपये का समझौता किया था. इस समझौते में ट्रेनिंग, हथियार, सिमुलेटर और लंबे समय तक सपोर्ट भी शामिल है. राफेल-M को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, नए समझौते में भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है. 26 विमानों में  22 सिंगल-सीट जेट और 4 ट्विन-सीट जेट शामिल हैं. समझौते में भारतीय एयर फोर्स द्वारा पहले से इस्तेमाल किए जा रहे राफेल जेट के लिए अतिरिक्त गियर भी शामिल हैं. नेवी में राफेल-एम को शामिल करते ही भारत इस मॉडल का पहला इंटरनेशनल ऑपरेटर बन जाएगा. डिलीवरी के बाद इस जेट पर भारतीय हथियारों को भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा. 

राफेल-एम की ताकत और खासियत

राफेल-एम खास तौर से एयरक्राफ्ट बेस्ड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं. मजबूत लैंडिंग गियर और टेल हुक की वजह से यह एयरक्राफ्ट कैरियर से सुरक्षित रूप से उड़ान भर सकता है और लैंड कर सकता है. मुश्किल हालात में भी सुरक्षित रहने की क्षमता के लिए इसमें Thales RBE2 AESA रडार और SPECTRA इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है. राफेल-एम हवाई युद्ध, हवा से जमीन पर हमला, निगरानी और एंटी शिप मिशन को अंजाम दे सकता है. यह कई तरह के हथियार ले जा सकता है. राफेल-एम हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें माइका और मेटियोर से लैस है. यह हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल स्कैल्प और एंटी शिप मिसाइल Exocet AM39 से लैस है. राफेल एम में हथियार ले जाने के लिए 14 हार्ड प्वाईंट दिए गए हैं. इसकी अधिकतम गति Mach 1.8 यानी कि लगभग  1,912 किमी/घंटा है और ये  50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है. राफेल-मरीन के शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में  भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताएं काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी. 

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