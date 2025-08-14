जब गुरु बना गुनहगार, BHU के पूर्व HOD के खूनी खेल का पर्दाफाश, रची थी अपने ही साथी के कत्ल की साजिश

बीएचयू के पूर्व विभागाध्यक्ष ने बदला लेने की साजिश रची और अपने उत्तराधिकारी को खामोश कराने के लिए एक सुपारी किलर को काम पर लगाया, जानें आखिर क्या है पूरा माजरा...

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बीएचयू के पूर्व विभागाध्यक्ष ने बदला लेने की साजिश रची और अपने उत्तराधिकारी को खामोश कराने के लिए एक सुपारी किलर को काम पर रखा. अंधेरे में लोहे की छड़ से हमला किया गया जिससे प्रोफ़ेसर चल्ला श्रीरामचंद्र मूर्ति बुरी तरह घायल तो हुए लेकिन ज़िंदा बच गए. मास्टरमाइंड फरार है. तेलुगु विभाग के प्रमुख मूर्ति 28 जुलाई को कैंपस में हुई उस हत्या में बच गए थे, जिसके बाद उनके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया था.

हमलावर की गिरफ्तारी के बाद यूं खुला राज

यह हत्या कथित तौर पर उनके पूर्ववर्ती बुदती वेंकटेश लू ने करवाई थी. वाराणसी पुलिस के अनुसार यह साजिश तब शुरू हुई जब मूर्ति की शिकायत के बाद लू को विभागाध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा. मंगलवार रात प्रयागराज निवासी कथित हमलावर प्रमोद कुमार उर्फ गणेश पासी की गिरफ्तारी के बाद यह साज़िश सामने आई. पासी का वाराणसी के डाफी के पास हुई गोलीबारी में पैर फ्रैक्चर हो गया था.

कुछ घंटे पहले ही पुलिस ने तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले से भूतपुर भास्कर को गिरफ्तार किया था. उस पर हमलावरों की व्यवस्था करने का आरोप है. उसका एक और कथित साथी जौनपुर निवासी वेदांत भूषण मिश्रा पहले ही गिरफ़्तार हो चुका है. एडीसीपी टी सरवनन ने कहा कि भास्कर ने स्वीकार किया कि वह 2016 से लू के संपर्क में था. भास्कर ने पुलिस को बताया कि लू ने उसे कैमूर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद कासिम बाबू से मिलवाया जिसने उस पर बदला लेने के लिए दबाव डाला.

मोटरसाइकिल से जा रहे प्रोफेसर पर घात लगाकर हमला

25 जुलाई को भास्कर और कासिम तेलंगाना से वाराणसी आए, एक होटल में ठहरे और प्रमोद को बुलाकर गुंडों को काम पर रखा. पुलिस के अनुसार प्रमोद ने गाजीपुर जिले से मिश्रा, सूरज दुबे, प्रद्युम्न यादव और विशाल यादव को बुलाया था. मूर्ति की गतिविधियों की टोह लेने के बाद इन अपराधियों के समूह ने बिड़ला हॉस्टल के पास उन पर घात लगाकर तब हमला किया जब वह मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे.

मंगलवार रात जब पुलिस ने घेराबंदी की तो प्रमोद ने गोली चला दी. इसके बाद जवाब फायरिंग में उसके पैर पर गोली लगी. पुलिस ने उसके पास से एक बंदूक, ज़िंदा कारतूस और नकदी बरामद की. पुलिस ने बताया कि प्रमोद ने पुलिस को बताया कि मूर्ति की हत्या के लिए उसे पैसे दिए गए थे. गिरफ्तारियां बढ़ने के साथ लू गायब हो गया और उसने सारे फ़ोन बंद कर दिए. लू और चार दूसरे संदिग्धों दुबे, प्रद्युम्न यादव, विशाल यादव और कासिम की तलाश जारी है. हमले के बाद बीएचयू के शिक्षकों ने न्याय की मांग करते हुए परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.

