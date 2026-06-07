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Video: जब राफेल ने निशाने पर लिए 6 रूसी लड़ाकू विमान, फ्रांस ने जारी किया इंटरसेप्शन का वीडियो, देखिए

एक निगरानी और गश्ती मिशन पर राफेल लड़ाकू विमान ने बाल्टिक सागर के ऊपर 6 रूसी लड़ाकू विमानों इटरसेप्ट किया. हालांकि इस दौरान कोई झड़प नहीं हुई. फ्रांस के जॉइंट स्टाफ ने इस इंटरसेप्शन का एक वीडियो जारी किया है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 07, 2026, 09:28 PM IST

Video: जब राफेल ने निशाने पर लिए 6 रूसी लड़ाकू विमान, फ्रांस ने जारी किया इंटरसेप्शन का वीडियो, देखिए

राफेल को Su-35 से बेहतर विमान माना जाता है. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

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Su-35 Vs Rafale: राफेल लड़ाकू विमान ने एक बार फिर साबित किया है कि आज के समय में उसकी टक्कर का दुनिया में कोई और फाइटर जेट नहीं है. 2 जून को, बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन में शामिल फ्रांसीसी राफेल विमानों ने बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी सुखोई Su-35 लड़ाकू जेट के साथ पांच अन्य जेट्स को इंटरसेप्ट किया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो फ्रांस के जॉइंट स्टाफ द्वारा जारी किया गया है. 

कब और कैसे हुई ये घटना?

यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाल्टिक सागर के ऊपर NATO और रूसी विमानों के बीच इस तरह की हवाई मुठभेड़ पिछले दो वर्षों से काफी आम हो गई है. इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ. यूक्रेन युद्ध के कारण जारी तनाव के बीच उत्तरी लिथुआनिया के सियाउलियाई एयर बेस से दो फ्रांसीसी राफेल विमानों को एयर पुलिसिंग मिशन पर भेजा गया था. इस दौरान राफेल ने ग्रिपेन विमानों के साथ मिलकर छह रूसी विमानों के एक समूह को इंटरसेप्ट किया. रूसी विमानों में एक Su-35 भी शामिल था. 

फ्रांस के जॉइंट स्टाफ ने इस इंटरसेप्शन का एक वीडियो जारी किया है. इसमें कहा गया है कि हमारे पायलटों ने स्थिति को बिना तनावपूर्ण बनाए सिर्फ मॉनिटर किया. फ्रांस के जॉइंट स्टाफ ने आगे कहा कि NATO के बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन के तहत, राफेल विमान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बाल्टिक हवाई क्षेत्र की रोज़ाना निगरानी और सुरक्षा करते हैं. 

 


रिपोर्ट में बताया गया है कि Su-35 एयर-सुपीरियरिटी फाइटर दो टोही विमानों (An-12 और An-30), एक Su-24 और एक Su-34 स्ट्राइक फाइटर और एक Il-76 ट्रांसपोर्ट विमान को एस्कॉर्ट कर रहा था. इनमें से Su-35 उस ग्रुप में एकमात्र ऐसा विमान था जो हवा से हवा में लड़ाई में सबसे ताकतवर है. 

Su-35 बनाम राफेल

बता दें कि फ्रांस का राफेल और रूस का Su-35, दोनों ही 4.5-जेनरेशन के फाइटर जेट हैं. सुखोई Su-35 एक बड़ा और ताकतवर 'एयर-सुपीरियरिटी' फाइटर है. वहीं, राफेल एक कॉम्पैक्ट "ओम्नीरोल" फाइटर है जो लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइलों से लैस है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर है. राफेल को Su-35 से बेहतर विमान माना जाता है क्योंकि यह लंबी दूरी तक हवा से हवा और हवा से जमीन पर सटीक हमले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और निगरानी मिशन आसानी से कर सकता है. साइज के मामले में, Su-35 बड़ा और भारी है. बिना हथियारों के राफेल का वजन लगभग 10,300 किलोग्राम है, जबकि Su-35 का वजन 9,000 किलोग्राम है. Su-35 राफेल की तुलना में ज्यादा हथियार लेकर उड़ान भर सकता है. दोनों ही फाइटर जेट दो इंजन वाले हैं. 
 

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