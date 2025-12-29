FacebookTwitterYoutubeInstagram
जब प्यार बना साजिश: नीला ड्रम से हनीमून मर्डर तक, साल 2025 में रिश्तों पर लगे खून के दाग

साल 2025 में रिश्तों से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जिनमें प्यार, भरोसा और शादी सवालों के घेरे में आ गए. इन घटनाओं ने यह दिखा दिया कि जब रिश्तों में विश्वास खत्म होता है, तो अंजाम कितना भयावह हो सकता है.

राजा राम

Updated : Dec 29, 2025, 07:50 PM IST

जब प्यार बना साजिश: नीला ड्रम से हनीमून मर्डर तक, साल 2025 में रिश्तों पर लगे खून के दाग
विवाह को समाज में भरोसे और सुरक्षा का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है, लेकिन साल 2025 में सामने आई कुछ घटनाओं ने इस सोच को झकझोर कर रख दिया. प्यार, अपनापन और साथ निभाने के वादों के बीच लालच, अवैध संबंध और साजिशों ने रिश्तों को हिंसा की हद तक पहुंचा दिया. कहीं पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ले ली, तो कहीं रिश्तों की मर्यादा ही टूट गई. ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि समाज के लिए गंभीर चेतावनी बनकर उभरीं. 

साल 2025 में कई अपराध सामने आए

साल 2025 में वैवाहिक रिश्तों से जुड़े कई ऐसे अपराध सामने आए, जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया. उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई घटनाओं ने यह दिखा दिया कि जब रिश्तों में विश्वास खत्म होता है, तो अंजाम कितना भयावह हो सकता है. 6 मार्च को मेरठ में सामने आए नीला ड्रम हत्याकांड ने पूरे देश को चौंका दिया. मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया. हैरानी की बात यह रही कि वारदात के बाद दोनों घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए. बाद में पुलिस जांच में पूरा मामला खुला और दोनों को जेल भेज दिया गया. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी

मेरठ में ही अप्रैल महीने में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया. अकबरपुर सादात गांव में अमित मिक्की की मौत को पहले सांप के काटने से हुई मौत बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी. जांच में सामने आया कि अमित की पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या की थी. हत्या के बाद सर्पदंश का नाटक रचने के लिए शव के पास सांप छोड़ा गया, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट ने साजिश को बेनकाब कर दिया. 

यह भी पढ़ें: कुलदीप सिंह सेंगर पर फैसले से पहले CJI ने क्यों किया हवलदार और पटवारी का जिक्र? यहां समझें पूरा पेच

 

इसी कड़ी में 25 मई को इंदौर का हनीमून मर्डर केस भी चर्चा में रहा. कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई. एसआईटी जांच में खुलासा हुआ कि इस साजिश के पीछे उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज कुशवाहा था. चार्जशीट में पांच आरोपियों को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी बताया गया. इन हत्याओं के अलावा, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई सास-दामाद की प्रेम कहानी ने भी समाज को शर्मसार किया. अप्रैल 2025 में एक महिला अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ घर छोड़कर चली गई. शादी में सिर्फ नौ दिन बचे थे. पुलिस ने दोनों को बरामद किया, लेकिन महिला ने दामाद के साथ रहने की बात कही. यह घटना कानून से ज्यादा सामाजिक मूल्यों पर सवाल बन गई. इन सभी मामलों ने यह साफ कर दिया कि रिश्तों में संवाद, भरोसा और जिम्मेदारी की कमी समाज को किस दिशा में ले जा सकती है. 

