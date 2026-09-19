जब भारतीय जासूसों को चीनी सेना ने पकड़ लिया...NSA अजीत डोभाल ने सुनाया सिक्किम का किस्सा

इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले एक शेरपा ने अजीत डोभाल को एक ऐसी सलाह दी थी जिसे उन्होंने आज तक याद रखा है. आईआईटी रूड़की के दीक्षांत समारोह में डोभाल ने ये किस्सा सुनाया.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार, 19 सितंबर को आईआईटी रूड़की के दीक्षांत समारोह में अपने शुरुआती करियर का एक किस्सा सुनाया. अजीत डोभाल ने बताया कि तब वो खुफिया पेशे में नए थे नए थे. उनकी उम्र भी 20 साल से कुछ ज्यादा थी. एनएसए ने बताया कि उन्हें चीन सीमा के पास सिक्किम में एक मिशन की जिम्मेदारी मिली थी जो फेल हो गया. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ग्रेजुएट युवाओं को बताया कि कैसे इस घटना ने उन्हें जीवन का एक सबक दिया जो तब से उनके साथ बना हुआ है.

जब भारतीय खुफिया टीम को चीन ने पकड़ा

अजीत डोभाल की तैनाती हिमालयी राज्य सिक्किम में हुई थी. उन्होंने बताया कि ये तब की बात है जब सिक्किम अभी भारत का हिस्सा नहीं बना था और ये प्रक्रिया चल रही थी. डोभाल ने बताया कि एक ऐसे ही मिशन के दौरान, उन्होंने खुफिया जानकारी जुटाने के लिए सीमा के पास एक टीम भेजी थी. इस टीम को 6 दिनों के भीतर वापस आना था. लेकिन, 11-12 दिन बीत गए और और टीम की ओर से कोई खबर नहीं मिली. डोभाल ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत चिंता की बात थी, न केवल पेशेवर तौर पर बल्कि एक इंसान के तौर पर भी. हमें नहीं पता था कि वे जीवित हैं या मृत, और उनके साथ क्या हुआ था.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आगे कहा कि उन्हें मुख्यालय से एक फोन आया. बॉस ने पूछा, 'क्या आपने कुछ लोगों को उस पार भेजा है?' डोभाल ने कहा कि हां लेकिन, अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था. अजीत डोभाल ने आगे बताया कि उनकी सबसे बुरी आशंका सच साबित हुई जब उन्हें बताया गया कि उनकी टीम को चीनी सेना ने पकड़ लिया है. हालांकि कुछ दिनों बाद भारतीय एजेंटों को रिहा कर दिया गया. लेकिन, वे पूरी तरह से टूटे हुए और बुरी हालत में लौटे.

अजीत डोभाल ने आगे बताया कि इस मामले की जांच शुरू हुई और उन्हें लगा कि उनका करियर खत्म हो गया है. हालांकि, आखिरकार डोभाल को क्लीन चिट मिल गई. क्योंकि जांच टीम ने पाया कि हेडक्वार्टर से उनकी टीम को जो नक्शे और स्केच दिए गए थे, उनमें गलतियां थीं. भले ही उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें हिलाकर रख दिया और वे बहुत परेशान हो गए.

डोभाल ने याद करते हुए कहा कि मैं बहुत दुखी था. इसी समय इंटेलिजेंस ब्यूरो में उनके साथ काम करने वाले एक तिब्बती शेरपा की एक अनोखी सलाह ने उन्हें इस घटना से उबरने में मदद की. शेरपा ने डोभाल से कहा कि सर सब मैप-रीडिंग का चक्कर है. कुछ लोग मैप सही से पढ़ पाते हैं, कुछ गलत पढ़ लेते हैं. शेरपा ने उनसे कहा कि मुझे अगर ये पता हो कि मैं कहां हूं, कहां जाना है और कैसे जाना है तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है.

शेरपा ने ये बातें सामान्य तरीके से कही थीं लेकिन अजीत डोभाल ने इसे जीवन का मंत्र बना लिया. डोभाल ने इसे 'गाइडिंग प्रिंसिपल्स' कहा. उन्होंने छात्रों से कहा कि सबसे पहले आप ये जानें कि आप कहां हैं, दूसरा, यह जानें कि आप कहां जाना चाहते हैं. तीसरा ये कि आपको वहां पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए.