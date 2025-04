Delhi slum fire: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर - 17 स्थित झुग्गी बस्ती में बीते रविवार भीषण आग लग गई. इस हादसे में दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, पांच लोग घायल हो गए. आग इतनी तेज थी कि 800 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक हो गईं. इसी दुर्घटना में एक चार साल के बच्चे ने भी अपना जान गंवा दी. मृतक के पिता ने सुनाई दास्तां.

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए मृतक के पिता मिट्ठू ने बताया, 'मेरा बेटा 4 साल का था. मैं सुबह अपनी पत्नी के साथ काम पर गया था. मुझे दोपहर करीब 3 बजे फोन आया कि मेरी झुग्गी जल गई है. जब मैं यहां आया तो मुझे मेरा बेटा नहीं मिला. बाद में मैंने देखा कि वह पूरी तरह जल चुका था.'

आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 20 से अधिका गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. आग इतनी भीषण थी कि धुआं बहुत दूर तक दिखाई दे रहा था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से दो शव बरामद किए गए. पुलिस का सर्च ऑपरेशन काफी देर तक चला.

पश्चिम जोन के उप मुख्यम अग्निशमन अधिकारी एमके चट्टोपाध्याय ने कहा, 'हमें रविवार सुबह 11:55 बजे कॉल आया. जैसे ही कॉल मिला, एसओपी के अनुसार, हमारे एडीओ, एके शर्मा और 4-5 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजा गया. चूंकि यहां गलियां संकरी हैं, इसलिए हमारे वाहन घटनास्थल तक नहीं पहुंच सके. आग की तीव्रता को देखते हुए इशे मध्यम श्रेणी की आग घोषित किया गया. अब, लगभग 26 गाड़ियां यहां मौके पर तैनात हैं. जलने की चोटों के साथ दो बच्चों को निकाला गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है, पुलिस इसकी जांच करेगी.'

