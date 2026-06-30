'मोदी उठ गए होंगे, उन्हें मेरी...', सुबह 6 बजे PM मोदी को फोन क्यों लगाना चाहते थे ट्रंप?

भारत
भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट-2026 में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया शेयर किया है.
भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन इस मजबूती के पीछे दोनों देशों के टॉप लीडर्स की आपसी केमिस्ट्री का भी एक बड़ा हाथ है. हाल ही में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इसी गहरी दोस्ती से जुड़ा एक बेहद मजेदार और दिलचस्प वाकया शेयर किया है.
राजदूत गोर ने 'यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम' लीडरशिप समिट-2026 के दौरान मंगलवार (30 जून 2026) को बताया कि दोनों नेताओं के बीच औपचारिकताएं नहीं चलतीं, बल्कि उनकी दोस्ती बिल्कुल आम दोस्तों जैसी है. उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि कुछ महीने पहले मियामी में एक यूएफसी इवेंट के बैकस्टेज पर राष्ट्रपति ट्रंप अचानक मूड में आए और बोले, "चलो, प्रधानमंत्री मोदी को फोन लगाते हैं."
इस पर सर्जियो गोर ने ट्रंप को टोकते हुए याद दिलाया कि अभी भारत में सुबह के 6 बज रहे होंगे और इतनी सुबह फोन करना ठीक नहीं होगा. इस पर ट्रंप ने अपने चिर-परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "अरे, वह जाग रहे होंगे. वह बिल्कुल मेरी तरह हैं, उन्हें भी ज्यादा नींद नहीं आती." हालांकि, उस समय ट्रंप को तुरंत स्टेज पर जाना था, इसलिए वह बातचीत अगले दिन के लिए टाल दी गई. राजदूत ने कहा कि यह छोटी सी घटना दिखाती है कि ट्रंप पीएम मोदी को सिर्फ एक ग्लोबल लीडर नहीं, बल्कि अपना एक सच्चा और करीबी दोस्त मानते हैं.
#WATCH | Washington DC | At the IX USISPF Leadership Summit 2026, US Ambassador to India Sergio Gor says, "A couple months ago, I was with the President (Trump) at UFC in Miami. We were sitting backstage, and he said to me, let's call the Prime Minister (Narendra Modi) and I… pic.twitter.com/ebOVDGdH42— ANI (@ANI) June 30, 2026
सर्जियो गोर ने दोनों नेताओं के तालमेल की तारीफ करते हुए कहा कि जब दो लोगों में पक्की दोस्ती होती है, तो हर बातचीत के लिए पहले से समय तय करने या अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती. ट्रंप जब चाहें फोन उठाकर पीएम मोदी से उनका हालचाल पूछ सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप दुनिया के बाकी नेताओं के मुकाबले भारत और पीएम मोदी को एक अलग और ऊंचे स्तर पर रखते हैं.
कई देशों के राष्ट्रप्रमुखों से बात करने के लिए डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल और लंबी शेड्यूलिंग की जरूरत होती है, लेकिन मोदी के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं है. दोनों नेताओं के बीच यह खास ट्यूनिंग ट्रंप के पिछले कार्यकाल से ही लगातार मजबूत हो रही है. इस मजबूत कूटनीतिक दोस्ती का फायदा दोनों देशों के व्यापार पर भी दिख रहा है. राजदूत के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर बातचीत बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच चुकी है.
इसके साथ ही उन्होंने आने वाले कुछ बड़े दौरों की जानकारी भी दी. पीएम मोदी दिसंबर में मियामी में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका जा सकते हैं. वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है. दूसरी तरफ, राष्ट्रपति ट्रंप भी अगले साल भारत के दौरे पर आ सकते हैं. साफ है कि नेताओं की यह आपसी गर्मजोशी आने वाले समय में भारत-अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी.
ये भी पढ़ें- दुनिया में मचे हाहाकार के बीच भी भारत में पेट्रोल पंप क्यों नहीं हुए खाली? इन 5 फैसलों ने देश को ऑयल शॉक से बचाया