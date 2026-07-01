भारत में लॉन्च नहीं हो पाएगा WhatsApp का यूजरनेम फीचर? सरकार ने उठाया बड़ा कदम

वॉट्सऐप के यूजरनेम फीचर के ग्लोबल रोलआउट से ठीक पहले भारत सरकार ने इसकी पैरेंट कंपनी मेटा को एक कड़ा नोटिस थमा दिया है.

वॉट्सऐप बिना मोबाइल नंबर शेयर किए सिर्फ यूजरनेम के जरिए चैट करने का फीचर ला रहा है

प्राइवेसी से जुड़े इस फीचर पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है

मेटा को नोटिस भेजकर 3 दिनों के भीतर इसकी पूरी वर्किंग रिपोर्ट मांगी है

जब तक बातचीत पूरी नहीं होती, तब तक भारत में यह फीचर होल्ड पर रहेगा

हम सब सालों से वॉट्सऐप का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिए करते आ रहे हैं. लेकिन जल्द ही यह तरीका पूरी तरह बदलने वाला है. वॉट्सऐप एक ऐसा धांसू फीचर लाने की तैयारी में है, जिसका इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे- 'यूजरनेम. इस फीचर के आने के बाद आपको किसी अनजान व्यक्ति से चैट करने के लिए अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बस अपना यूजरनेम शेयर करेंगे और बातचीत शुरू हो जाएगी.

वॉट्सऐप के यूजरनेम फीचर पर विवाद

प्राइवेसी के लिहाज से यह बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन भारत में लॉन्च होने से पहले ही इस पर पेंच फंस गया है. दरअसल, भारत सरकार ने वॉट्सऐप की पैरेंट कंपनी मेटा को एक नोटिस भेजा है. सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल इस फीचर को भारत में रोलआउट न किया जाए और तीन दिनों के भीतर इसकी पूरी वर्किंग रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए. जब तक सरकार और मेटा के बीच इस मुद्दे पर पूरी बातचीत नहीं हो जाती, तब तक भारत में यह फीचर होल्ड पर रहेगा.

ये यूजरनेम फीचर आखिर काम कैसे करेगा?

अभी स्थिति यह है कि अगर कोई आपका मोबाइल नंबर जानता है, तभी वह आपको वॉट्सऐप पर मैसेज कर सकता है. नए सिस्टम में आप इंस्टाग्राम या ट्विटर की तरह अपना एक यूनिक यूजरनेम बुक कर सकेंगे. इसके लिए ऐप की सेटिंग्स में अकाउंट और फिर यूजरनेम में जाना होगा. ध्यान रहे, जो नंबर आपके पास पहले से सेव हैं या जिन ग्रुप्स में आप जुड़े हैं, वहां आपका नंबर छिपा नहीं रहेगा. यह सुरक्षा सिर्फ नई बातचीत शुरू करने वाले लोगों के लिए होगी.

इसके साथ कंपनी 'यूजरनेम की' नाम का एक और सेफ्टी फीचर ला रही है. इसका मतलब यह है कि सिर्फ आपका यूजरनेम जान लेने से कोई भी एरा-गैरा आपको परेशान नहीं कर पाएगा. सामने वाले के पास उस यूजरनेम के साथ एक स्पेशल 'की' भी होनी चाहिए, तभी नई चैट शुरू हो सकेगी. इससे इंटरनेट पर यूजरनेम लीक होने के बाद भी स्पैम मैसेजेस पर लगाम लगाई जा सकेगी.

सरकार को क्या चिंता है?

साइबर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नजरिए से देखें, तो सरकार की चिंताएं पूरी तरह जायज हैं. अगर मोबाइल नंबर छिप जाएगा, तो फेक आईडी और साइबर फ्रॉड का खतरा कई गुना बढ़ सकता है. सरकार को डर है कि धोखेबाज लोग किसी बैंक, सरकारी विभाग या बड़ी हस्ती के नाम से मिलता-जुलता नकली यूजरनेम बनाकर आम लोगों को ठग सकते हैं.

इसकी तुलना सीधे तौर पर 'टेलीग्राम' ऐप से की जा रही है. पिछले दिनों पेपर लीक जैसे विवादों के दौरान टेलीग्राम पर अपराधियों को ट्रैक करने में सुरक्षा एजेंसियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. सरकार नहीं चाहती कि देश के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप पर भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो, जहां शुरुआती तौर पर किसी अपराधी की पहचान करना सिरदर्द बन जाए.

मेटा का पक्ष क्या है?

मेटा का दावा है कि उनके पास इस दुरुपयोग को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम हैं. कंपनी बड़े ब्रांड्स, सरकारी अधिकारियों और सेलिब्रिटीज के यूजरनेम पहले से ही रिजर्व रखेगी ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल न कर सके. साथ ही, कानूनी तौर पर जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों को जरूरी डेटा देने का बैकएंड सिस्टम हमेशा की तरह काम करता रहेगा.

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