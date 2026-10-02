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1 अक्टूबर से वॉट्सऐप बिजनेस प्लेटफॉर्म हुआ महंगा, नए मैसेजिंग चार्ज से जुड़ी वो 8 बातें जो आपको जाननी चाहिए

वॉट्सऐप बिजनेस प्लेटफॉर्म पर सर्विस मैसेज के लिए कंपनियों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. जानें अपने अकाउंट में 30 सितंबर तक पेमेंट मैथड न जोड़ने वाले बिजनेस अकाउंट्स का क्या होगा...

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Jaya Pandey

Updated : Oct 02, 2026, 05:56 PM IST

1 अक्टूबर से वॉट्सऐप बिजनेस प्लेटफॉर्म हुआ महंगा, नए मैसेजिंग चार्ज से जुड़ी वो 8 बातें जो आपको जाननी चाहिए

मेटा ने 1 अक्टूबर 2026 से वॉट्सऐप बिजनेस प्लैटफॉर्म पर सर्विस मैसेज के लिए नया शुल्क लागू किया है. (Image: Pexels)

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  • वॉट्सऐप बिजनेस प्लेटफॉर्म पर सर्विस मैसेज के लिए नया शुल्क लागू
  • 30 सितंबर तक यूजर्स को अकाउंट में पेमेंट मैथड जोड़ने को कहा गया था
  • डिलिवर्ड सर्विस मैसेज के आधार पर लगेगा शुल्क
  • फ्री एंट्री पॉइंट विंडो में नहीं हुआ कोई बदलाव

वॉट्सऐप बिजनेस यूजर्स के लिए जरूरी खबर है. मेटा ने 1 अक्टूबर 2026 से वॉट्सऐप बिजनेस प्लेटफॉर्म पर सर्विस मैसेज के लिए नया शुल्क लागू किया है. अब इन मैसेज के लिए कंपनियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. इससे पहले इस तरह के मैसेज पर कोई फीस नहीं ली जाती थी. 

इस बदलाव का असर खास तौर पर उन बिजनेस अकाउंट्स पर पड़ेगा, जो वॉट्सऐप बिजनेस प्लेटफॉर्म के जरिए कस्टमर्स से बातचीत करते हैं. मेटा ने ऐसे कारोबारियों को 30 सितंबर तक अपने अकाउंट में भुगतान का तरीका जोड़ने के लिए कहा था. कंपनी ने हिदायत दी थी कि ऐसा नहीं करने पर 1 अक्टूबर से उनके सर्विस मैसेज की डिलीवरी बंद हो सकती है.

1. किन वॉट्सऐप बिजनेस अकाउंट्स पर पड़ेगा असर?

यह बदलाव दो तरह के बिजनेस अकाउंट्स पर लागू होगा. पहला, वे बिजनेस दो सॉल्यूशन प्रोवाइडर के जरिए वॉट्सऐप बिजनेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी, वे कंपनियां जो सीधे वॉट्सऐप बिजनेस प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड हैं. 

इन सभी बिजनेस को अपने मैसेजिंग अकाउंट में पेमेंट का तरीका जोड़ना जरूरी है. अगर 30 सितंबर तक पेमेंट मेथड नहीं जोड़ा गया है तो 1 अक्टूबर से सर्विस मैसेज भेजने में दिक्कत आ सकती है.

2. क्या होता है सर्विस मैसेज?

सर्विस मैसेज ऐसे नॉन-टेम्प्लेट मैसेज होते हैं, जो ग्राहक की ओर से बातचीत शुरू होने के बाद भेजे जाते हैं. इन्हें कस्टमर सर्विस टीम या किसी थर्ड-पार्टी AI सिस्टम के जरिए भी भेजा जा सकता है. ऐसे मैसेज को मेटा बिजनेस एजेंट से भेजे जाने वाले मैसेज से अलग रखा गया है. मेटा ने जुलाई 2026 में बिजनेस एजेंट मैसेज को एक अलग कैटिगरी बनाया था.

3. मेटा अब सर्विस मैसेज के पैसे क्यों ले रहा है?

मेटा ने 2026 की दूसरी छमाही के लिए अपने वॉट्सऐप बिजनेस प्लेटफॉर्म के प्राइसिंग सिस्टम में बदलाव किए हैं. इसके तहत 1 अक्टूबर से सर्विस मैसेज पर प्रति मैसेज शुल्क लागू किया गया है. इसके अलावा 24 घंटे की कस्टमर सर्विस विंडो के दौरान भेजे जाने वाले कुछ यूटिलिटी मैसेज पर भी अब शुल्क देना होगा. पहले इन मैसेज के लिए कंपनियों से पैसे नहीं लिए जाते थे. जहां सर्विस मैसेज 1 नवंबर 2024 से फ्री थे, वहीं इस बदलाव के दायरे में आने वाले कुछ यूटिलिटी मैसेज 1 जुलाई 2025 से मुफ्त थे.

4. सर्विस मैसेज का शुल्क कैसे लगेगा?

मेटा अब व्यवसायों से भेजे गए हर संदेश के बजाय डिलिवर्ड सर्विस मैसेज के आधार पर शुल्क लेगा. इसका मतलब है कि जो मैसेज ग्राहक तक पहुंचेगा सिर्फ उसी के लिए चार्ज लिया जाएगा. इसकी कीमत अलग-अलग बाजारों के हिसाब से तय होगी. मेटा के मुताबिक, सर्विस मैसेज की दरें हर बाजार में यूटिलिटी और ऑथेंटिकेशन मैसेज की दरों के बराबर होंगी. कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि सर्विस मैसेज के लिए कोई वॉल्यूम टीयर (ज्यादा मैसेज भेजने पर छूट का नियम) नहीं होगा.

वॉट्सऐप चार्ज

5. 24 घंटे की कस्टमर सर्विस विंडो क्या है?

वॉट्सऐप पर कोई कस्टमर जब किसी बिजनेस को मैसेज करता है तो 24 घंटे की कस्टमर सर्विस विंडो खुल जाती है. इस दौरान कंपनी ग्राहक को नॉन-टेम्प्लेट सर्विस मैसेज भेज सकती है. कस्टमर की ओर से नया मैसेज आने पर यह विंडो दोबारा शुरू हो सकती है. इसका मतलब है कि कंपनियां इन सर्विस मैसेज का इस्तेमाल खुद से किसी ग्राहक के साथ बातचीत शुरू करने के लिए नहीं कर सकतीं.

6. वॉट्सऐप अकाउंट में पेमेंट मैथड नहीं जोड़ने पर क्या होगा?

जिन बिजनेस अकाउंट्स में 30 सितंबर 2026 तक भुगतान का तरीका दर्ज नहीं किया गया है, उनके लिए 1 अक्टूबर से सर्विस मैसेज की डिलीवरी बंद होने का खतरा है इसलिए मेटा ने प्रभावित व्यवसायों से समय सीमा से पहले अपने मैसेजिंग अकाउंट में भुगतान का तरीका जोड़ने को कहा था.

7. मेटा बिजनेस एजेंट पर क्या है नया नियम?

सर्विस मैसेज की नई फीस को मेटा बिजनेस एजेंट की कीमत से अलग रखा गया है. मेटा ने 1 अगस्त 2026 से बिजनेस एजेंट मैसेज के लिए टोकन आधारित चार्जिंग शुरू की है. इसमें AI की प्रोसेसिंग और मैसेज डिलीवरी दोनों शामिल हैं. इस तरह 1 अक्टूबर से वॉट्सऐप बिजनेस पर नॉन-टैम्प्लेट मैसेज की दो कैटिगरी होगी. पहला सर्विस मैसेज और दूसरा मेटा बिजनेस एजेंट मैसेज. सर्विस मैसेज पर हर मैसेज के लिए शुल्क लगेगा, जबकि बिजनेस एजेंट मैसेज के लिए अलग टोकन-बेस्ट सिस्टम लागू होगा. मेटा का कहना है कि एक ही मैसेज पर दोनों तरह के शुल्क नहीं लगाए जाएंगे. 

8. क्या वॉट्सऐप पर आने वाले हर मैसेज पर शुल्क लगेगा?

वॉट्सऐप पर आने वाले हर मैसेज के लिए शुल्क नहीं देना होगा. मेटा के मुताबिक फ्री एंट्री पॉइंट विंडो में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अगर कोई यूजर किसी विज्ञापन पर क्लिक करके वॉट्सऐप पर किसी बिजनेस की चैट में आता है और वहां से मैसेज भेजता है, तो उस मैसेज की डिलीवरी पहले की तरह मुफ्त रहेगी. लेकिन, अगर बातचीत में मेटा बिजनेस एजेंट का इस्तेमाल होता है तो उस पर टोकन आधारित शुल्क लग सकता है.

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