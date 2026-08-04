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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्या आपका WhatsApp भी हो गया है बंद? मेटा ने बताया बैन का कारण, जानिए कैसे होगा अनब्लॉक

कंपनी ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के कई यूजर्स के अकाउंट्स को अचानक ब्लॉक करके 24 घंटे के लिए रिव्यू में डाल दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 04, 2026, 12:33 PM IST

क्या आपका WhatsApp भी हो गया है बंद? मेटा ने बताया बैन का कारण, जानिए कैसे होगा अनब्लॉक

कई वॉट्सऐप यूजर्स के अकाउंट बंद (Image- Pexels)

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  • देश भर में कई वॉट्सऐप यूजर्स के अकाउंट बिना किसी पूर्व सूचना के ब्लॉक कर दिए 
  • परेशान यूजर्स ने एक्स पर अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर शिकायत दर्ज कराई
  • वॉट्सऐप यूजर्स की एक्टिविटी और डिवाइस डिटेल्स की जांच कर रहा है
  • वॉट्सऐप ने माना कि कभी-कभी सुरक्षा कारणों से गलत यूजर्स के अकाउंट भी ब्लॉक हो जाते हैं

देश भर के कई वॉट्सऐप यूजर्स के अकाउंट अचानक बंद हो गए हैं. कई भारतीय यूजर्स को सोमवार (3 अगस्त 2026) शाम 8 बजे के आसपास से ऐप इस्तेमाल करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बिना किसी पूर्व चेतावनी या वार्निंग के अचानक अकाउंट ब्लॉक होने और 24 घंटे के लिए रिव्यू में चले जाने से लोग काफी परेशान हैं.

कई वॉट्सऐप यूजर्स के अकाउंट हुए बंद

अचानक अकाउंट बंद होने के बाद कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्क्रीनशॉट शेयर किए. यूजर्स का कहना है कि वे किसी थर्ड पार्टी ऐप का नहीं, बल्कि ऑफिशियल वॉट्सऐप का ही इस्तेमाल कर रहे थे. कई लोगों का रोजमर्रा का काम और बिजनेस पूरी तरह वॉट्सऐप पर टिका है, ऐसे में अकाउंट ब्लॉक होने से उनके कामकाज पर ब्रेक लग गया है. 

अकाउंट को किया जा रहा रिव्यू

यूजर्स को ऐप खोलते ही एक मैसेज दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है कि उनके अकाउंट को रिव्यू किया जा रहा है. मैसेज में 3 अगस्त 2026 की तारीख के साथ बताया गया है कि यूजर्स की एक्टिविटी और डिवाइस की जानकारी की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे कंपनी के नियमों और शर्तों का सही से पालन कर रहे हैं या नहीं.

कंपनी ने यह भी कहा है कि 24 घंटे के भीतर रिव्यू की प्रक्रिया पूरी कर यूजर्स को जवाब दे दिया जाएगा. मैसेज के नीचे 'ज्यादा जानकारी देखें' और 'वॉट्सऐप का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें' जैसे ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके नियम पढ़े जा सकते हैं.

वॉट्सऐप ने सफाई में क्या कहा?

जब इस पूरी समस्या को लेकर पीटीआई ने वॉट्सऐप के प्रवक्ता से बात की, तो कंपनी की तरफ से सफाई सामने आई. वॉट्सऐप का कहना है कि वे अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाए रखने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले या गलत इस्तेमाल करने वाले अकाउंट पर लगातार नजर रखते हैं.

प्रवक्ता ने माना कि आम यूजर्स को सुरक्षित रखने के लिए कई बार संदिग्ध खातों को ब्लॉक किया जाता है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सिस्टम की स्वचालित प्रक्रिया में कभी-कभी गलती से सही यूजर्स के अकाउंट भी ब्लॉक हो जाते हैं. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि ऐसी गलतियों की जांच कर जितने जल्दी संभव हो सके, प्रभावित अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया जाएगा.

अगर आपका अकाउंट भी रिव्यू में गया है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है. 24 घंटे की समीक्षा अवधि पूरी होने का इंतजार करें और ऑफिशियल ऐप के जरिए ही अपील दर्ज करें.

ये भी पढ़ें- कौन हैं देवेंद्र नाथ महतो? झारखंड के 'सोनम वांगचुक' जो छात्रों के समर्थन में बैठे हैं आमरण अनशन पर

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