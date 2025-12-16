FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध | प्रियंका गांधी वाड्रा का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा- सरकार ने मजदूरी नहीं बढ़ाई, ग्राम पंचायत का अधिकार अपने पास लिया, यह गरीबों के हक पर चोट | संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन, मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पेश करेगी सरकार

भारत

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR समेत देश में कैसा रहेगा आज मौसम का हाल, ठंड, कोहरा और प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी

दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. सुबह और देर रात घना कोहरा लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है. तापमान में गिरावट के चलते लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं, वहीं ठंडी हवाओं ने सर्दी का अहसास और बढ़ा दिया है.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 16, 2025, 06:38 AM IST

दिल्ली-NCR और आसपास के इलाकों में आज मौसम गर्म नहीं, बल्कि मौसम सेहत की चिंता बन चुका है. सुबह से घने कोहरे (fog) और भारी स्मॉग की चादर ने राजधानी का वातावरण ढक लिया है, जिससे दृश्यता बेहद घटकर कुछ जगहों पर लगभग नग्न दिखाई दे रही है. IMD ने धुंध और ठंडी रात के लिए चेतावनी जारी की है, जबकि मौसम विभाग का कहना है कि दिन में हल्का कोहरा और स्मॉग बना रह सकता है.  

कोहरा और स्मॉग से विजिबिलिटी घटी

दिल्ली-NCR में कोहरा और स्मॉग मिलकर विजिबिलिटी को काफी कम कर रहे हैं. सुबह के समय सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर देखने को मिल रहा है. कई इलाकों में दृश्यता 50 से 100 मीटर तक सिमट गई है, जिससे वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है.

प्रदूषण ने बढ़ाई सांस की दिक्कत

ठंड के साथ बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की सेहत पर भी असर डालना शुरू कर दिया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई इलाकों में “बहुत खराब” श्रेणी में दर्ज किया गया है. बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को खांसी, जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है. डॉक्टर सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दे रहे हैं.

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में ठंड

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है. इससे पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है और कई जगहों पर सड़कों पर फिसलन की स्थिति बनी हुई है. वहीं मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं और कोहरे ने कंपकंपी बढ़ा दी है.

आने वाले दिनों का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में ठंड, कोहरा और प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम है. लोगों को सुबह-शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतने, मास्क पहनने और गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

