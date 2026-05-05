ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा तो क्या नहीं बनेगा BJP का मुख्यमंत्री? जानिए क्या है नियम

Mamata Banerjee News: पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में साल 2026 एक बड़े बदलाव का गवाह बना है. 15 साल के ममता बनर्जी के शासन को उखाड़ फेंकते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य में पहली बार बहुमत हासिल किया है.

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी है. राज्य में पिछले 15 सालों से काबिज ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है. यह न केवल तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए एक करारी हार है, बल्कि खुद ममता बनर्जी के लिए भी व्यक्तिगत रूप से बड़ा झटका है, क्योंकि मुख्यमंत्री होते हुए भी वह अपनी विधानसभा सीट बचाने में नाकाम रहीं.

अब सवाल यह उठ रहा है कि सत्ता परिवर्तन की यह प्रक्रिया कैसे पूरी होगी और क्या ममता बनर्जी आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगी? चुनावी नतीजों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी के तेवर कम नहीं हुए.

हार के बाद भी तल्ख तेवर

उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय आरोप लगाया कि उन्हें षड्यंत्र के तहत हराया गया है. इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया. हालांकि, लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी अब बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है.

क्या इस्तीफा देना जरूरी है?

अक्सर हार के बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, लेकिन यदि ममता बनर्जी ऐसा नहीं करती हैं, तो भी संवैधानिक रूप से उनका पद पर बने रहना संभव नहीं है. 7 मई 2026 को 17वीं बंगाल विधानसभा का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो रहा है.

नियमों के मुताबिक, 8 मई को सदन भंग हो जाएगा. जैसे ही सदन भंग होगा, सभी मौजूदा विधायकों की सदस्यता अपने आप रद्द हो जाएगी. विधानसभा कार्यकाल खत्म होने के बाद नए मुख्यमंत्री का निर्वाचन अनिवार्य होता है. ऐसे में 7 मई के बाद ममता बनर्जी आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी.

राज्यपाल के पास हैं असीमित अधिकार

विशेषज्ञों के अनुसार, चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग (EC) नवनिर्वाचित विधायकों की सूची विधानसभा को सौंपता है. इसके बाद नई सरकार के गठन की अधिसूचना जारी की जाती है. अगर निवर्तमान मुख्यमंत्री इस्तीफा देने में आनाकानी करते हैं, तो राज्यपाल के पास उन्हें बर्खास्त करने और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का पूरा अधिकार है.

भारत में किसी भी सरकार का कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष का होता है. कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसे बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है. अगर कोई स्वेच्छा से पद नहीं छोड़ता है, तो राष्ट्रपति शासन या बर्खास्तगी ही एकमात्र रास्ता बचता है.

अब आगे क्या होगा?

बंगाल में अब नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं. चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होते ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेगा. बहरहाल ममता बनर्जी के लिए यह हार एक बड़े राजनीतिक आत्ममंथन का समय है.

15 साल तक निर्विवाद सत्ता चलाने के बाद, अपनी ही सीट हार जाना और राज्य में बहुमत खो देना यह दर्शाता है कि बंगाल की जनता ने इस बार पूरी तरह से बदलाव का मन बना लिया था. अब देखना यह है कि बीजेपी बंगाल के विकास के लिए अपने सोनार बांग्ला के वादे को कितनी जल्दी जमीन पर उतारती है.