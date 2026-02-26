NCERT की 8वीं कक्षा की बुक में ऐसा क्या लिखा है? जिससे भड़क गए CJI, बोले- माफी के लायक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT, केंद्र और राज्य शिक्षा विभागों को निर्देश दिया कि वह इस पुस्तक की प्रतियां चाहें हार्ड कॉपी हों या सॉफ्ट कॉपी उनको तुरंत हटवाए.

एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की बुक में 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' का अध्याय रखे जाने पर बवाल मचा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि यह माफी के लायक नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ इस बुक के कंटेट शेयर करने पर रोक लगा दी, बल्कि टेक्स्टबुक के पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी पूरी तरह बैन कर दिया है.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि क्यों न आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए. सीजेआई ने कहा कि यह दबाने या ऐसे ही छोड़ने वाला मामला नहीं है. इससे बच्चों के अंदर न्यायपालिका के प्रति गलतफहमियां पैदा होंगी. जब छात्र सार्वजनिक जीवन और संस्थागत ढांचे को समझने का प्रयास करेंगे तो किताबों में न्यायपालिका के बारे में ऐसा पढ़कर उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा.

किताब को तुरंत हटाने का दिया आदेश

कोर्ट ने NCERT, केंद्र और राज्य शिक्षा विभागों को निर्देश दिया कि इस पुस्तक की प्रतियां चाहें हार्ड कॉपी हों या सॉफ्ट कॉपी उनको तुरंत हटाया जाए. भंडारण, शैक्षणिक संस्थानों और दुकानों से भी किताब को तत्काल प्रभाव से जब्त किया जाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि एनसीईआरटी के निदेशक और प्रिसिंपल को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन स्कूलों में यह पुस्तक पहुंची हैं, उनको तत्काल जब्त किया जाए.

बता दें, इससे पहले NCERT ने माफी मांगते हुए विवादित विवादित बुक को वापस लेने का फैसला किया था. एनसीईआरटी की तरफ से बयान जारी कर कहा गया था कि इस बुक में यह विवादित चैप्टर अनजाने में शामिल हो गया. यह काम गलत निर्णय लेने के कारण हुआ है. उसकी न्यायापालिका के बारे में इस तरह कुछ लिखने की कोई मंशा नहीं थी.

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश है. अगर ऐसा नहीं है तो किताब में राजनेताओं, मंत्रियों, लोकसेवकों और जांच एजेंसियों के भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं लिखा गया? उसे क्यों नजर अंदाज किया जा रहा है?

किताब में ऐसा क्या लिखा गया?

अब सवाल यह कि इस बुक में ऐसा क्या लिखा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा? दरअसल, कक्षा 8 की NCERT की सामाजिक विज्ञान (सोशल साइंस) की बुक में भारत की न्यायिक व्यवस्था के सामने प्रमुख चुनौतियों का जिक्र किया गया. जिसमें भ्रष्टाचार, पेंडिग केस और जजों की कमी का भी उल्लेख है. चैप्टर में लिखा गया कि केंद्र और राज्य स्तर पर ज्यूडिशियल सिस्टम में विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.

सर्वोच्च न्यायालय को इस बात पर गुस्सा आया कि NCERT बच्चों (13-14 साल के बच्चों) को ज्यूडिशियरी के बारे में ऐसे बता रहा था जैसे वह अंदर से करप्शन से ग्रस्त हो और बहुत सारे केस बैकलॉग की चुनौतियों का सामना कर रही हो.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से