Delhi Car Blast: दिल्ली कार धमाके के पीछे क्या आतंकी साजिश? NSG-NIA की टीमें जांच में जुटीं

Delhi Red Fort Car Blast: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके के बाद मुंबई, लखनऊ, जयपुर समेत कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक आई20 कार में जोरदार धमाका हुआ है. जिसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. क्योंकि 24 से ज्यादा लोग गंभीर रुप से घायल हुए हैं. जिन्हें लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल (LNJP) में भर्ती कराया गया है. धमाका इतना तेज था कि 4-5 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए.

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो धमाके दौरान चांदनी चौक मार्केट की कई दुकानें तक हिल गईं. काफी दूर तक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी. इको वैन में धमाका होने के बाद तीन गाड़ियों में आग लग गई. जिसकी वजह से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

क्या कार में धमाके के पीछे आतंकी साजिश?

इस धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. NSG और NIA की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. यह कार में सीएनजी फटने से धमाका हुआ है या कोई आतंकी साजिश है? इसकी जांच की जा रही है.

फरीदाबाद में मिला 2,900 किलो विस्फोटक

बता दें कि कार में यह धमाका ऐसे समय हुआ है, जब दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आज ही 29,00 किलो से ज्यादा संदिग्ध विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है. फरीदाबाद के धौज 360 किलो और फतेहपुर तगा गांव में 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट (Ammonium nitrate) बरामद हुआ है. इतना ही नहीं पुलिस को भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं. पुलिस ने 2 डॉक्टर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

